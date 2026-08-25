西武鉄道は25日、「SEIBU PRINCE CLUB」会員を対象とした参加型キャンペーン「西武の乗車ポイント 打の池袋線VS投の新宿線」を実施すると発表した。「チーム池袋線」と「チーム新宿線」を野球のチームに見立て、参加者の利用実績などをもとに3項目で勝敗を競う。

キャンペーンの期間は9月1日から10月31日まで。参加者は「SEIBU PRINCE CLUB」のウェブサイトまたはアプリにあるアンケートから「チーム池袋線」「チーム新宿線」のいずれかを選択してエントリーする(エントリー期間は8月25日から10月31日まで)。

対決項目は、各チームの「スマイルリンク新規登録者数」「スマイルリンク登録したPASMO定期券利用の乗車回数(チーム平均)」「PASMO残額利用の乗車回数(チーム平均)」の3項目。参加する際、「SEIBU PRINCE CLUB」会員であることに加えて、「SEIBU PRINCE CLUB」または「西武線アプリ」への「PASMO」番号登録(スマイルリンク登録)が必要となる。

勝利したチームの参加者から抽選で500人に、デジタルギフト「giftee Box Select」2,000円分を進呈。あわせて、勝敗にかかわらず参加者全員を対象に、「PASMO定期券利用」「PASMO残額利用」の各部門で乗車回数が多い上位10人、計20人に「乗車回数×50ポイント」の「SEIBU Smile POINT」を進呈する。上限は5,000ポイントとのこと。両チームの勝敗がつかなかった場合、デジタルギフトは参加者全員を抽選対象とする。

その他、エントリー期間中にスマイルリンク登録を新たに行い、キャンペーンにエントリーした人全員に、「SEIBU Smile POINT」200ポイントを進呈する。デジタルギフトの送付とポイント進呈は11月下旬を予定している。