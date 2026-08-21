「辛ラーメン」や「プルダック」、「チャパグリ」など、韓国発のインスタント麺は日本でもすっかりおなじみの存在に。そんななか、今、米国や韓国を中心にSNSで注目を集めているのが「ARIH(アリ)」だ。BTSとともに企画を行ったグローバルブランドで、日本でもBTSファンを中心にじわじわとその存在が広がっている。

ARIHは8月20日から、全国のセブン-イレブン(一部店舗を除く)で販売を開始。日本初上陸を記念し、8月19日～23日にはポップアップイベント「ARIH、知ってる? 五感で楽しむ『Find your ARIH』」も開催されている。

ポップアップイベント「ARIH、知ってる？ 五感で楽しむ『Find your ARIH』」

その名の通り、会場ではARIHの世界観をさまざまな角度から体験できる設計になっている。本記事ではその魅力を紹介する。

1階では商品の"特大オブジェ"がお出迎え

1階に行くとまず目に入るのが、オリーブオイル、ガーリック、アサリの出汁で味付けされた「モダンヌードル ボンゴレ」やオレンジの風味を楽しめる「ポストバイオティク・エナジードリンク オレンジ風味」の特大オブジェ。

1階には商品の特大オブジェ

さらに、ARIHの世界観を表現した棚やBTSが登場する映像が投影されたモニターが迎えてくれる。ARIHの商品はパッケージも写真映えするデザインで、商品を手に取って撮影を楽しむのもよさそうだ。

棚にはARIH商品がずらりと並ぶ

ARIHのおしゃれなデザインのキーホルダーも

2階ではトッピングも試せる「試食コーナー」

2階では、選んだヌードルとドリンクの試食を受け取ることができる。

2階の展示ブース

商品には辛さの目安やアレルギー情報も表示されているため、初めて目にする食品でも、表示を確認しながら自分に合った商品を選べるのがうれしい。

自分に合った商品を選べる

さらに、個人的に一番驚いたのは「トッピングコーナー」だ。「ガーリックチップ」「フライドオニオン」「ドライパセリ」「トリュフ塩」「粉チーズ」「ドライバジル」「韓国のり」など、家庭ではあまりなじみのないトッピングも含めて楽しめるため、アレンジレシピの参考になりそうだ。

トッピングコーナー

3階ではARIHの世界観の中で実食できる! 豪華特典がもらえるゲームも!

3階では、2階で受け取った試食品を実際に食べることができる空間になっている。BTSが映るモニターを見ながらARIHの世界観にどっぷり浸れる設計だ。ここで推しのグッズを連れてきて「ぬい活」や「アク活」をしても楽しそうだ。

3階はARIHの世界観の中で実食できる空間に

さらに、ルーレットを回すと商品やオリジナルめじるしチャームなどの豪華特典がもらえるゲームも用意されている。カプセルトイ感覚でぜひ試してほしい。

ゲーム体験

今回のポップアップは、BTSファンはもちろん、ARIHを初めて知る人でも楽しめる空間になっていた。気になる人は、この機会に足を運んでみてはいかがだろうか。