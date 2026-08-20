物語コーポレーションが展開する焼肉きんぐは9月16日より、期間限定フェア「韓国市場(カンコクシジャン)」を全店で開催する。これに先立ち、8月19日より一部店舗で先行販売を開始した。

韓国市場

同フェアでは、韓国の伝統的なグルメからトレンドグルメまで取り揃え、本場の韓国市場の雰囲気を楽しめる。販売期間は9月16日～12月上旬までを予定している。

また、8月19日～11月中旬(予定)まで、13店舗で先行販売を行う。対象店舗は、福島泉店(福島県)、蒲生店(埼玉県)、浦和美園店(埼玉県)、新鎌ヶ谷店(千葉県)、板橋前野町店(東京都)、中目黒店(東京都)、浅草ROX店(東京都)、羽村店(東京都)、曙店(愛知県)、京都桃山店(京都府)、大東店(大阪府)、福岡清水店(福岡県)、佐賀日の出店(佐賀県)となる。

韓国焼肉の定番「【手仕込み】骨付きデジカルビ」」(869円)は、インパクト抜群な一品。にんにくやすりおろしの果物などを加えた特製の甘辛ダレに漬け込むことで、お肉の旨味を引き立てた。

「香味だれで食べるトッカルビ(韓式ハンバーグ)」 (539円)は、牛肉を使うジューシーな韓式ハンバーグを、焼肉きんぐ流に香味だれと合わせた。キレのある醤油ベースのタレで楽しめる。

「【ふりふり】シェイク生キムチ」(429円)は、自分で振って仕上げる新感覚の生キムチ。

「ショコラボール」 (429円)は、とろけるチョコソースが入ったもちもちボール。できたてを楽しめる。

「コーンクリームチーズマンドゥ」 (429円)は、コーンとクリームチーズをカリカリの皮で包んだ一品。

「ミナリソルロンタン」(319円)は、韓国伝統の牛骨スープであるソルロンタンを焼肉きんぐオリジナルで仕上げたもの。ミナリ(セリ)がたっぷり入った本格的な味わい。

「ノグリラーメン マイルド」(429円)は、辛ラーメンでおなじみ農心の「ノグリラーメン」のマイルドタイプ。海鮮系の旨味が効いたスープともちもち太麺が特徴。