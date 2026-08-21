TBSの安住紳一郎アナウンサーが16日、TBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～)に出演。仕事で使っている“保冷車”を愛車にしているリスナーが、レジャー施設を訪れた際に起きた思わぬ出来事に、安住アナは「面白いね、それは」と笑い声を上げた。

安住紳一郎

前を走る車とは別方向へ誘導員が案内

この日のメッセージテーマ「乗り物の話」にちなみ、愛知県春日井市の女性リスナーから届いたエピソードが紹介された。リスナーの家庭には夫が購入した車があるものの、「乗りにくい」と感じているため、自身は仕事で使っている車によく乗っているという。

その“愛車”とは、魚屋や弁当店などが配達に使用する、荷室が箱形になった保冷車。安住アナも、「あるよね、冷蔵庫ついている」とイメージを膨らませながらメールを読み進めていった。

ある日、リスナーはこの保冷車に乗り、一人でレジャー施設を訪問。駐車場の案内板に従って進んでいたところ、誘導員が棒を振り、なぜか前を走る車とは別方向へ案内し始めたという。そして、そのまま進んでたどり着いたのは――「搬入口」だった。

保冷車で納品に来た業者だと思われてしまったようで、安住アナも、「そりゃそうよね」と納得。結局、リスナーは施設をぐるりと一周すると元の場所へ戻り、「すみません、プライベートなんです」と説明したそう。スタジオが爆笑に包まれるなか、安住アナも、「面白いね、それは」と笑った。さらに別の場所へ遊びに行く際にも同様のことが起きる可能性があるため、それ以降は最初に「プライベートです」と伝えるようになったという。

リスナー自身も、有名人でもないのに「プライベートです」と説明することを面白がっている様子。安住アナも、普段乗っている保冷車を想像しながら、「たぶん旦那さんが買った車がね、ちょっと乗りにくいから、こっちの方がいいよって言ってね」と推測。誘導員が保冷車を見て迷わず搬入口へ案内する様子まで再現するように、「こっちだ、こっちだって案内するんでね」と楽しそうに語っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。