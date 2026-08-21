『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開直後から大きな話題になっています。セブン-イレブンではコラボ商品を7月から発売しており、こちらも大きな反響を呼んでいる様子。作中に登場する食べ物をイメージした商品も多い中、個人的なおすすめは「ピンクパッションピタヤスムージー」です。鮮やかな色味が目を惹きますが、そもそも「ピンクパッションピタヤ」って何味なんでしょう?

間もなく終了! 絶対飲んでほしい「ちいかわスムージー」まだ間に合う?

ちいかわをきっかけに、セブン-イレブンのスムージーを初めて飲んでみようと思う方もいらっしゃるかもしれません。セブンのスムージーは冷凍ケースにこのように陳列されていることが多いです。特に夏はこれだけの種類がラインナップされていて、どれもフルーツの美味しさをダイレクトに感じられて爽やかでおいしいです。

期間限定でコラボ商品として販売されているのが「映画ちいかわ ピンクパッションピタヤスムージー」です。なくなり次第終了なので気になっている方は早めに飲んでみてくださいね。

セブンのスムージーは必ずお店の機械を使用しなければ飲むことができません。自宅でつくることはできないので注意しましょう。まずはフタ部分にあるバーコードを機械に読み込ませます。

フタ部分にあるバーコードを機械に読み込ませる

ここではがしたフタは捨てることになるのですが、ちいかわが可哀想……と思ってしまい、思わず持ち帰ってしまいました。

スムージーは機械の扉を開けて中のくぼみにセットし、扉を閉じましょう。

中のくぼみにはまるようにセットする

機械の画面上に「START」ボタンが出てくるので押しましょう。

あとは機械が中身を攪拌し、スムージーに仕上げてくれます!

待っている間にスムージー用のストローとフタが並んでいるところから取って待っておくとスムーズです!

1分前後でスムージーが完成しました! 画面に完成した旨表示が出たら扉を開けて取り出しましょう。

「ピンクパッションピタヤスムージー」ってどんな味?

完成した「ピンクパッションピタヤスムージー」です。

かなり色鮮やかなショッキングピンクに近い色味です。そして謎の「ピンクパッションピタヤスムージー」という名前。一体どんな味なのか想像もつきません。

色味や商品名からはすぐに味は想像できない

容器には「ピタヤとは?」と説明がありました。「サボテン科の果実で別名ドラゴンフルーツ。その栄養価からスーパーフルーツと呼ばれています」とのこと。身体に良さそうですね～。さらに原材料名を確認すると、ドラゴンフルーツに加え、パッションフルーツ、ライチ、オレンジ、りんご、バナナなども使用しているようです。

分かりやすいようにスプーンですくってみました、鮮やかなピンク色はピタヤの色味、黒い粒はピタヤの種かな?

味は、口に入った瞬間かなり強めの酸味が感じられ、その後トロピカルで爽やかな甘みがあります。最後の方にはバナナやリンゴといった優しい甘みに変わり、口に入れてから飲み込むまでに味が徐々に変化するのが面白い! 複雑な味わいが楽しくてあっという間に飲んでしまいました。

容器もちいかわ達が楽しそうでカワイイので、飲み終えた後は洗って取っておきたくなってしまいます。ちいかわ映画を楽しんだ方もそうでない方も、セブンのちいかわスムージーを夏が終わる前に飲んでみてくださいね。