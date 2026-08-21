SFPダイニングが運営する「磯丸水産」は9月1日、三洋物産および三洋販売が手掛けるパチンコシリーズ「海物語」とのコラボキャンペーン「海ファン感謝祭」を全116店舗(磯丸水産食堂を除く)で開催する。

海ファン感謝祭

磯丸水産は、創業以来「都会の海の家」をコンセプトとして、新鮮な海鮮料理と活気あふれる空間を提供してきた。今回、海物語シリーズとタッグを組み、両者の強みである"海"と"エンターテインメント性"を掛け合わせたコラボレーション企画を実施する。

期間は9月1日11:00～9月30日。期間中は、磯丸水産の海鮮料理に合わせて開発した、コラボ限定のオリジナルドリンク&フードを提供する。コラボメニューは、単なるキャラクターコラボにとどまらず、「パチンコホールのあの興奮と楽しさを、居酒屋でも体験してほしい」という商品開発チームの熱い想いが込められているという。

海ファン感謝祭

「海物語」をイメージしたコラボ限定メニュー

海物語のキャラクターや世界観をイメージし、磯丸水産の鮮魚や人気メニューを取り入れたオリジナルドリンク4種、オリジナルフード4種を提供する。

オリジナルドリンクは、「大海SPトロピカルブルーサワー」「サムで確定!?PREMIUMメロンサワー」「マリンちゃんの常夏マンゴーパインサワー」「超LUCKY☆クジラッキーぶどうサワー」(いずれも659円)を用意する。

オリジナルフードは、「魚群襲来!サクサクアジ唐揚げ(豆アジの唐揚げ 塩味)」(549円)、「タコ坊主ぷりぷりぽん酢(イイダコポン酢)」(549円)、「エビの超確変スタミナパンチ(ガーリックシュリンプ)」(659円)、「カニ群のカリッとカレー唐揚げ(蟹の唐揚げ カレー味)」(549円)。

このほか、「蟹味噌甲羅焼 カニカニSPセット」(879円)、「海の玉手箱 浜焼きSPセット」(1,967円)も用意する。

豪華賞品が当たる「魚群まつり」SNSキャンペーン

磯丸水産公式X(@isomaru_suisan_)とSANYO公式X(@sanyobussan)をフォローし、店内の「魚群」シールを撮影してハッシュタグ「#磯丸水産魚群まつり」を付けて投稿すると、抽選で豪華賞品が当たる。

店内イベント「海物語 確変タイム」開催

19時～23時には、店内イベント「海物語 確変タイム」を開催する。海メニューを注文するとサイコロに挑戦できる。ゾロ目(確変大当り)が出ると、対象メニューやドリンクを1品無料でプレゼントする。

数量限定、来店・注文特典

海メニューを注文した人には、本企画限定の「海物語セレクションカード(全20種)」や「海の"海運"うちわ」を先着でプレゼントする。また、海コラボメニューを注文すると、次回使える「ドリンク一杯無料クーポン」がもらえる。

ノベルティは数に限りがあり、無くなり次第終了となる。