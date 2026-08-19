回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は8月20日より、「百十円満点(ひゃくてんえんまんてん)祭り」と「かっぱの元気モリモリ祭り」を全国の店舗で開催する。

「かっぱの百十円満点祭り」では、人気のネタや揚げ物を税込110円で提供。店内で一枚ずつ切り付けた「厳選びん長まぐろ」や「いかソーメン軍艦 生姜のせ」が登場する。

また、店内で注文ごとに揚げる「海鮮野菜かき揚げにぎり」、脂がのったとろサーモンをこぼれるように盛り付け、いくらを添えた「とろサーモン刻みこぼし包みいくらのせ」など、味も価格も“満点”なネタがラインアップされている。

「かっぱの元気モリモリ祭り」では、ネタの量そのものを主役にしたメニューが店内飲食限定で登場。かっぱ巻きの上にしらすやねぎとろ、サーモンを豪快に盛り付けた「てんこ盛り 海鮮マウンテン」(430円～)が登場。また、牛カルビを一貫につき一枚まるごと使用した「大判牛カルビ炙り食べ比べ」(370円～)では、「とろろのせ」と「たっぷりマヨペッパーガーリック」の二種を一皿で味わうことができる。

また、中とろ、まぐろ、活〆真鯛、煮穴子、豚タン塩ダレに、納豆&おくら、いか、めかぶ、とろろをトッピングした「モリモリとろネバプレート」(790円～)や、注文ごとに揚げた天ぷらと、コシのあるオリジナル麺を合わせた「ボリューム満点!海鮮野菜かき揚げ&大えび天入りうどん」(510円～)もラインアップされている。

なお、「かっぱの百十円満点祭り」の開催にあわせて、8月20日より、新CM「かっぱの百十円満点祭り」篇が全国で放映される。