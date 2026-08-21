東急グルメフロントは9月6日、「しぶそば自由が丘店」を東急線自由が丘駅改札外にオープンする。

しぶそば

「しぶそば」が自由が丘駅にオープン

しぶそばは、東急線沿線を中心に駅ナカ・駅チカに15店舗展開している。定番の「かき揚げそば」や「ちくわ天そば」の他に、季節毎の食材を使った「おすすめ天そば」を販売している。

新店舗が出店する自由が丘駅は、洗練された街並みや個性豊かな商業施設が集まる人気エリア。地域住民をはじめ、通勤・通学で駅を利用する人や、ショッピングや街歩きを楽しむ人など、幅広い利用者の毎日の暮らしに寄り添う店舗づくりを目指す。

営業時間は平日8:00～23:00、土曜10:00～21:00、日曜・祝日10:00～20:00。ラストオーダーは閉店30分前。

「フォー」を使った新メニューが登場

開業を記念し、限定メニューを発売する。「彩り野菜の薬膳白」は、特製のつゆに豆乳とオリジナルブレンドのスパイスを合わせた一品。具材には、金針菜(きんしんさい)やクコの実などの薬膳食材に加え、彩り豊かな野菜をたっぷり使用した。これまでしぶそばでは「そば」または「うどん」から選択できたが、本商品に限り、初となる「フォー」を用意した。気分や好みに合わせて、フォー・そば・うどんの3種類から選べる。