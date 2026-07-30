傘やペットボトルなどの自分の持ち物に付けると、一目で自分のものだとわかる「めじるしアイテム」。カプセルトイや市販のグッズでも今大人気ですが、「自分好みのキャラクターや推しグッズで作りたい!」と思ったことはありませんか?

実は、100円ショップやインターネットで買えるパーツを組み合わせるだけで、誰でも簡単に可愛いオリジナルめじるしアイテムが作れちゃうんです。今回は、手軽さや材料別に2つの作り方をご紹介します。

※手作りのめじるしアイテムは、市販品に比べてパーツが外れやすい場合があります。使用前に金具の緩みなどを確認し、紛失や破損に気を付けながら楽しんでくださいね。

【一番簡単】工具不要! 市販のアンブレラマーカーでめじるしアイテムに

「元々あるお気に入りのチャームやキーホルダーを、そのままめじるしアイテムにしたい!」という方におすすめの、最も簡単な方法です。

必要なもの

シリコンリングとお気に入りのキーホルダー

シリコンリング(アンブレラマーカー／めじるしリング)

※インターネットやパーツショップ(貴和製作所など)で購入可能。カニカン(フック)付きのものが便利です。

※インターネットやパーツショップ(貴和製作所など)で購入可能。カニカン(フック)付きのものが便利です。 お好みのチャームやキーホルダー

作り方

1.キーホルダーのボールチェーンを外す

2.チャームを繋ぐ

シリコンリングのカニカン部分に、付けたいチャームのカン(穴)を引っ掛けるだけで完成です。

簡単2ステップで作ることができました。

★ポイント

カニカン付きのリングを使えば工具不要で、その日の気分に合わせてチャームを簡単に付け替えられるのが魅力です。

【アレンジ自在】100均アイテムでなんでも「めじるし」化

めじるしアイテム化したくても、お気に入りのマスコットがキーホルダータイプじゃない! という方もご安心ください。自分で穴を開けてチャームにすればなんでも自由自在にアレンジすることが可能です。材料も100均で揃うものが多いので、手軽に作成できます。

必要なもの

お気に入りのフィギュア・マスコット(PVCや樹脂製など、穴が開けやすい素材)

シリコンリング

ヒートン(先端がネジ状になっているリング金具)

丸カン(接続用の金属リング)

ピンバイスやキリ

ペンチ

(補強用)接着剤や瞬間接着剤

※シリコンリングは100均でも販売されていますが、2026年7月現在品切れとなっている店舗も多いようです。インターネットでも手軽に購入できますので、お近くの100均で見つからない場合は、ぜひネットでの購入も検討してみてください。

作り方

1.ピンバイスで穴を開ける

フィギュアの頭部や背中など、ヒートンを刺したい位置を決めます。ピンバイスを使って、ヒートンのネジ部分の長さに合わせてまっすぐ穴を開けます。

2.ヒートンを取り付ける

開けた穴にヒートンをねじ込んでいきます。

※抜け落ち防止のため、ヒートンのネジ部分に少し接着剤をつけてからねじ込むのが長持ちさせるコツです!

ヒートンを取り付けました

3.丸カンでシリコンリングと接続する

ペンチで丸カンを開き、「フィギュアにつけたヒートン」と「シリコンリング」の両方に通します。最後に丸カンをしっかり閉じれば完成です!

★注意点

硬すぎる素材(陶器や金属など)のフィギュアはピンバイスで穴が開かないため、PVC(ソフトビニール系)やプラスチック製のフィギュアを選ぶ方が良いと思います。バスボールや食玩についているマスコットは小さくて軽いので、傘などにつけても邪魔になりにくくおすすめです。

長持ちさせる＆可愛く仕上げるコツ

・丸カンの閉じ方に注意

丸カンを開閉するときは、左右に引っ張るのではなく「手前と奥にずらす」ように開くと、きれいに閉じて隙間ができにくくなります。

・防水・サビ対策

傘に付けて雨の日に使う場合、金属パーツが錆びることがあります。使用後は軽く水気を拭き取るか、ステンレス製やサビに強いパーツを選ぶと長く愛用できます。

まとめ：自分のお気に入りのアイテムを「めじるし化」しよう!

めじるしアイテムの簡単DIY方法をご紹介しました。どちらも100均や身近な道具で挑戦できるので、ぜひ自分だけのオリジナルを作って、雨の日のお出かけや推し活を楽しんでみてくださいね!