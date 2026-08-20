アメリカン・エキスプレスとANAの提携カードが、全面リニューアルとなる。全3券種のうち上位2券種は、特典の内容が強化された。新カードデザインは2026年9月2日より新規申込の受付を開始する。メディア発表会で、その概要が明かされた。

リニューアル内容は?

アメリカン・エキスプレスとANAの提携カードは2009年10月に発行されて以来、空の旅を充実させる独自の価値を提供してきた。全面リニューアルは、今回が初めて。そのポイントについて、アメリカン・エキスプレスの山本尚氏は「ANAブランドらしさを現代的にアップデートしたデザインになった」「ANAマイルが獲得しやすくなった」「ラウンジ利用などの特典を拡充させた」と紹介する。

ANAアメリカン・エキスプレス・カードは、年会費7,700円。これまでと同様に、日常の買い物のほか、ANA加盟店でのショッピング、そして公共料金や国税などの支払い時にもポイントが加算される。

ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードは、年会費42,900円。新たに、年間のカード利用額400万円以上で15,000ボーナスマイルを付与し、羽田空港 第2ターミナルPower Lounge Premiumが利用できるようになるほか、アメリカン・エキスプレスの提供するダイニング予約サービス「ポケットコンシェルジュ」を利用することで20%をキャッシュバックする(年間で最大2万円まで)。なお、現行の特典(カードの継続で2,000マイルの付与、搭乗ボーナスの＋25%マイルの付与、年2回のプライオリティパスの利用など)も継続される。

ANAアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードは、年会費187,000円。新たに、年間のカード利用額600万円以上で30,000ボーナスマイルを付与し、羽田空港 第2ターミナルPower Lounge Premiumが利用できるようになるほか、アメリカン・エキスプレスのポケットコンシェルジュ利用で20%をキャッシュバックする(年間で最大4万円まで)。こちらも、現行の特典(カードの継続で10,000マイルの付与、搭乗ボーナスの＋50%マイルの付与、無制限のプライオリティパスの利用、ANA国内線の空港ラウンジの利用など)も継続される。

新しいカードの特徴について、山本氏は「ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードは、ANAマイルの獲得を追求した形に生まれ変わりました」「ANAアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードは、ANAを利用した最高峰の旅の体験を実現するものです」と説明。「ANAマイルの魅力と、アメリカン・エキスプレスだから実現できるサービスを組み合わせることで、プレミアムな旅の体験価値を感じてください」とアピールする。

既存のカード会員に向けては、50,000マイルが当たるANAアメックス ドリームキャンペーンを実施する

アメリカン・エキスプレスの水村直美氏は、近年、世界中で旅行への関心が高まっており、それと同時に旅のスタイルが多様化しつつある、と報告する。

同社では毎年、日本を含む世界7カ国で旅行に関する意識調査を実施しているが、それによれば2026年に旅行を3回以上予定している日本人は64%と、2025年の39%から大幅に増加した。さらに2026年に6回以上の旅行を予定している人も22%と、2025年の11%からほぼ倍増している。最近では「音楽イベントに参加するため」「ひいきのチームを応援しに」など、旅に出る目的も多様化しつつある。これを踏まえて「こうしたニーズに応えるため、アメリカン・エキスプレスではANAさんとの提携カードを刷新するに至りました」と水村氏。両社のパートナーシップを現代にアップデートした、そんなリニューアルになったと説明する。

全日本空輸 取締役 執行役員の大前圭司氏は、アメリカン・エキスプレスとANAの提携カードについて「マイルという共通の価値を通じて、お客様と我々を結びつける最も重要なタッチポイントと考えています。日常のあらゆる場面でお客様にその魅了を実感していただけるよう、今後もサービスを磨き続けてまいります」と説明。

全日本空輸 取締役 執行役員の大前圭司氏(左)と同社 上席執行役員の神田真也氏(右)

また全日本空輸 上席執行役員のの神田真也氏は、長引く円安に燃油サーチャージの高騰も加わり、海外旅行の費用の負担が増えている昨今の状況を危惧しつつ「日々のカードのご利用、キャンペーンのご活用で貯まったマイルを上手にお使いいただくことで、最高の旅の体験につなげていただければ幸いです。この時代において、新ANAアメックスカードでは最高峰の価値をお届けしてまいります」とまとめた。