回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は8月22日より、レトロでポップなデザインで人気の雑貨ブランド「SWIMMER(スイマー)」とのコラボレーションキャンペーンを開催する。

本キャンペーンは、対象期間の土日・祝日に「食べ放題」を利用し、会計税込5,000円ごとに、かっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示すると、かっぱ寿司×「SWIMMER」のオリジナルホログラムステッカー1セット(2枚入り)がもらえるというもの(持ち帰り商品および物販商品の購入金額も対象金額に含まれる)。

オリジナルホログラムステッカーは、SWIMMERのキャラクターを使用した、かっぱ寿司オリジナルデザインで、光の角度によってキラキラと光るホログラム仕様。Aセット「プーキー + 全員集合」、Bセット「キャミー + ラッフィー」、Cセット「ハグリー + リバニー&ラッフィー」、Dセット「リバニー + プーキー、ハグリー&キャミー」の全4セットが用意されており、好みのセットを選ぶことができる。

なお、ステッカーがなくなり次第終了となる。

※食べ放題は事前予約制。

※複数のレシートの合算は不可。

※一部店舗では、物販商品の取り扱いがない場合がある。