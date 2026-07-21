SBI証券は8月3日より、外国為替保証金取引サービス「SBI FX」において、新たに5通貨ペアの取扱いを開始する。

SBI証券のFXに5通貨ペア追加

新たに5通貨ペアを追加、取扱通貨ペア数は39に

今回追加するのは、以下の5通貨ペア。欧州の高金利通貨であるハンガリーフォリントとチェココルナの対円ペアに加え、低金利のスイスフランと人気の高金利通貨を組み合わせた通貨ペアが新たに仲間入りする。これにより、同社FXサービスの取扱通貨ペア数は34通貨ペアから主要ネット証券最多の39通貨ペアへ拡充する。

追加予定通貨ペア

ハンガリーフォリントとチェココルナの対円ペアを追加

ハンガリーフォリントは、中央ヨーロッパに位置する内陸国のハンガリーで使用されている通貨。EU加盟国ではあるが、ユーロではなく独自通貨が採用されている。注目はその政策金利で、6.00%と、高金利通貨として知られるメキシコ(6.50%)や南アフリカ(7.00%)に肩を並べる水準(2026年7月17日時点)。経済面では、最大の貿易相手国であるドイツをはじめユーロ圏との結びつきが強く、「ユーロ圏に近い経済圏なのに、金利は高め」というユニークな立ち位置から、近年注目度が高まっている。

チェココルナは、同じく中央ヨーロッパ・チェコの通貨。こちらもEU加盟国ながら独自通貨を採用しており、為替相場はユーロ圏の経済動向や金融政策の影響を大きく受ける傾向がある。チェコは中欧の中でも、失業率の低さや財政の強固さに定評があり、国債格付けは日本より高いAa3。政策金利も3.75%と、"堅実さと金利のバランス"が持ち味の通貨として、存在感を高めつつある。

スイスフランと高金利通貨を組み合わせた3通貨ペアを追加

日本が利上げ局面を迎えるなかでも、スイスの政策金利は0.00%(2026年7月17日時点)。この世界有数の低金利通貨・スイスフランと、トルコリラをはじめとする高金利通貨を組み合わせたのが、今回追加する「スイスフラン/トルコリラ」「スイスフラン/メキシコペソ」「スイスフラン/南アフリカランド」である。既存のトルコリラ/円、メキシコペソ/円、南アフリカランド/円などに比べ現時点の金利差が相対的に大きいため、より多くのスワップポイント(金利差調整額)が見込まれる。