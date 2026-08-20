「原因は前立腺にがんがあると」タレントの大竹まことが17日に放送された文化放送『大竹まこと ゴールデンラジオ!』(毎週月曜～金曜 11:30～)に出演。前立腺がんであることを公表した。

大竹まこと

「問題の前立腺を摘出しました」大竹まことが告白

番組冒頭、大竹は「夏休みといいながら、その間に手術をしながら、2週間弱、休ませていただきました」と言い、「リスナーに心配いただいて。あと、スタッフや周りの人に、本当に助けていただいて」と感謝を伝えた。

病名を明かすことには慎重だったといい、「何の病気でどうだこうだというのは、みんなにも心配かけたくなくて、あんまり言ってもしょうがないなと思っていた」と説明した。

一方で、7月に亡くなった山田五郎さんについて触れ、「自分の病状を細かく報告していた」ことを紹介。病状報告の動画には、「私も同じです」「私は治りました」などのメールが多数寄せられていたとし、「それを見てて、五郎さんがやりたかったことは、そういう人の励みになりたかったのかなとちょっと思って」と自身も公表を決めた思いを明かした。

大竹は自身の病状について、「前立腺が肥大して、それがどうにもこうにもうまくいかなくなった。これ取っちゃった方がいいんじゃないか、原因は前立腺にがんがあると」と告白。そのうえで、「俺なんかが役に立つとは思わないけど、ほんのちょっとでもね。これからどれだけ回復していくのかも、みなさん聞いている人が少しでも『だめになった、良くなった』と思いながら、一緒に」と率直な思いを吐露。続けて、「リスナーともスタッフとも、これからどこまでできるか分からないけど、楽しくやっていけたらなと思ってる」と今後への意欲を示した。

また、手術については「問題の前立腺を摘出しました。とりました。7時間かかった手術です」と明かしていた。