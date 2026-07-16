資さんは7月23日9:00から、資さんうどん足立鹿浜店(関東)・南津守店(関西)・明石二見店(関西)で、サッポロ生ビール黒ラベルの「生ビール(中)」「生ビール(小)」を通常よりお得に提供する。

期間中は、「生ビール(中)サッポロ生ビール黒ラベル」は通常価格が559円のところ、120円お得な439円での提供となる。「生ビール(小)サッポロ生ビール黒ラベル」は通常価格が328円のところ、29円お得な299円での提供となる。

なお、期間限定価格は予告なく終了する場合がある。