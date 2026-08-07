回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は9月10日、富山県内2店舗目となる「かっぱ寿司 アイタウン射水店」をオープン。これを記念して同日より、「みなみ鮪 中とろ」をはじめとする特別記念商品5品を同店限定で発売する。

富山県内2店舗目となる「アイタウン射水店」。オープン初日の9月10日～27日にかけて、特別記念商品として「みなみ鮪 中とろ」が一貫110円で提供される。さらに、店内で香ばしく炙った「みなみ鮪 中とろ塩炙り」(一貫150円)や、軍艦盛りにした「みなみ鮪 中とろぶつ軍艦」(一貫190円)など、とろけるような口当たりの「みなみ鮪 中とろ」をお手頃価格で味わうことができる。

このほか、「生本ずわい蟹」( 一貫290円)や「釜揚げほたるいか軍艦」( 二貫110円)も用意されており、かっぱ寿司ならではのこだわりの全5品のラインアップで、グランドオープンを盛り上げるという。

また、公式アプリでは、クーポンのプレゼント配信を実施。「かっぱ寿司 アイタウン射水店」を事前(9月9日23時59分まで)にお気に入り登録すると、店内飲食限定200円(税込)OFFクーポンがプレゼントされる。配信利用期間は9月10日～10月31日。税込2,000円以上の会計時に利用でき、配信期間中、会計毎に何度でも利用することができる。