回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は8月7日から、創業祭特別企画の第4弾として、店頭スクラッチや持ち帰り限定クーポン、アプリで参加できる「かっぱくじ」を全国の店舗で実施する。

店頭では、8月12日から16日まで、各日先着でスクラッチくじ「かっぱの夏！得トク！クーポン」を配布する。スクラッチくじは、対象商品のうちいずれか1皿が無料になるクーポンとして利用できる。

対象商品は、「大切りまぐろ食べ比べ」「大切りサーモン食べ比べ」「活〆はまち焦がし醤油炙り」「活〆真鯛塩炙り」の4種類。利用期間は8月17日から9月2日までで、2,000円以上の店内飲食時に、有人レジで提示することで利用できる。※1組1会計につき1枚まで利用可能、持ち帰り・デリバリー・食べ放題は対象外。

また、同じく8月12日から16日までの期間中に持ち帰り商品を予約・注文すると、次回の持ち帰り注文で使える400円OFFクーポンが配布される。クーポンの利用期間は8月17日から9月2日まで。2,000円以上の持ち帰り注文時に、受け取りの際に提出して利用する。※店内飲食やデリバリー、店内で容器に詰める持ち帰りには利用できず、ほかのクーポンとの併用もできない。

さらに、かっぱ寿司公式アプリでは、8月7日から16日まで毎日参加できる「かっぱくじ」を実施する。アプリトップ画面の「かっぱくじ」から応募でき、当選すると店内飲食で利用できる100円OFFまたは200円OFFクーポンがアプリ内に配布される。

クーポンの利用期間は8月17日から9月2日まで。税込1,000円以上の店内飲食時に、有人レジで提示して利用できる。※1組1会計につき1枚まで利用可能で、ほかのクーポンとの併用はできない。