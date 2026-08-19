【2026年8月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、旬のマンゴー果肉を使用したゼリーや、甘じょっぱさと香ばしさを楽しめるハーゲンダッツ クリスピーサンドの限定商品など、気になるスイーツが目白押しです!

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2026年8月の新商品5品まとめ(8月18日～8月24日)

「紅茶&オレンジゼリー マンゴー果肉入り」(259円)

  • 「紅茶&オレンジゼリー マンゴー果肉入り」(259円)

    「紅茶&オレンジゼリー マンゴー果肉入り」(259円)

価格 : 259円
販売地域 : 関東、新潟県、山梨県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

リプトンの原料を使用した紅茶ゼリーとぷるんとした食感のオレンジゼリーにマンゴーダイスを組み合わせた清涼感のある夏向けスイーツです。

「7プレミアム チョコチップミルクバー」(138円)

  • 「7プレミアム チョコチップミルクバー」(138円)

    「7プレミアム チョコチップミルクバー」(138円)

価格 : 138円
販売地域 : 全国

生乳をたっぷりと使用し、コクのあるミルクの味わいが楽しめるミルクアイスに、パリパリ食感のチョコチップを混ぜ込んだバーアイスです。

「ハーゲンダッツ クリスピーサンドピーナッツ&バターキャラメル」(372円)

  • 「ハーゲンダッツ クリスピーサンドピーナッツ&バターキャラメル」(372円)

    「ハーゲンダッツ クリスピーサンドピーナッツ&バターキャラメル」(372円)

価格 : 372円
販売地域 : 全国

ピーナッツバターの甘じょっぱさを主役に、バターキャラメルの香ばしさが重なり合う、​“やみつき”の味わいに仕上げたクリスピーサンドです。

「アップルシナモンロール」(150円)

  • 「アップルシナモンロール」(150円)

    「アップルシナモンロール」(150円)

価格 : 150円
販売地域 : 東京都

りんごの果肉にシナモンで華やかな香りを付けました。鮮やかな赤い皮で巻いた新感覚のスイーツロール(春巻)です。

「7プレミアム ミルクレープ・クレームブリュレ」(378円)

  • 「7プレミアム ミルクレープ・クレームブリュレ」(378円)

    「7プレミアム ミルクレープ・クレームブリュレ」(378円)

価格 : 378円
販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、山梨県

カラメルチップ入りのカスタードクリームでクレームブリュレの味わいをイメージしたミルクレープです。

まとめ

リプトンの紅茶の風味に、オレンジゼリーとマンゴー果肉を組み合わせた「紅茶&オレンジゼリー マンゴー果肉入り」は、見た目も夏らしい爽やかな一品。

チョコチップを加えた「7プレミアム チョコチップミルクバー」や、ピーナッツバターとバターキャラメルを組み合わせた「ハーゲンダッツ クリスピーサンド ピーナッツ&バターキャラメル」は、濃厚な味わいを楽しみたいときにぴったりです。

そのほか、アップルパイのような風味を春巻きスタイルで楽しめる「アップルシナモンロール」や、クレームブリュレをミルクレープ仕立てにした「7プレミアム ミルクレープ・クレームブリュレ」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブン‐イレブンに足を運んでみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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