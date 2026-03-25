「プロテインは苦手だけど、健康のために摂りたい…」そう感じているあなたに朗報です！毎日頑張る自分へのご褒美、我慢していませんか？この記事では、新登場の「オイコス プロテインドリンク ヘーゼルナッツ＆チョコ風味」の魅力を徹底解説。高吸収タンパク質18g配合で、まるでデザートのような美味しさ。あなたのプロテイン習慣を、美味しく楽しく変えませんか？



## 待望の「ご褒美」プロテインドリンクが新登場！

プロテインといえば、ストイックなトレーニングを支えるもの、というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。しかし、近年の健康意識の高まりとともに、日常的にタンパク質を摂取することが当たり前になりつつあります。そんな中、ダノンジャパンの「オイコス プロテインドリンク」から、まさに私たちの「こんなの欲しかった！」という声に応える新フレーバー「ヘーゼルナッツ＆チョコ風味」 が登場しました！



単なる栄養補給に留まらない、「ちょっと気分が上がる、ご褒美系フレーバー」として、2026年3月30日から全国のスーパーマーケットで本格販売が開始されます。一足先にその魅力に迫ってみましょう。







### まるでデザート！こだわりのヘーゼルナッツ＆チョコ風味を徹底解剖

私がこの新フレーバーで最も注目したのは、その“おいしさ”へのこだわりです。プロテインを選ぶ上で、「価格」や「タンパク質含有量」はもちろん重要ですが、最近では「味・おいしさ」を重視する人が増えているという調査結果も出ています。特に女性にその傾向が強く、日常的に美味しくタンパク質を摂り続けたいというニーズが高まっていることが伺えます。



今回の「ヘーゼルナッツ＆チョコ風味」は、まさにそんな声に応える逸品。



ヘーゼルナッツの香ばしさ

ビターチョコレートの深み

そして、全体の甘さを引き立てるわずかな塩味



これらが絶妙なバランスで調和し、一口飲むごとに豊かな満足感を与えてくれます。「プロテイン飲料とは思えない！」と驚く方もいるのではないでしょうか。食後のデザート代わりに、あるいは仕事や家事の合間のリフレッシュに、罪悪感なく楽しめる 「ご褒美」ドリンクとなりそうです。事前調査でも特に女性層からの購入意向が高いというのも納得ですね。







### 効率が違う！オイコスが誇る「高吸収タンパク質」の秘密

この新フレーバーが単なる「おいしいドリンク」で終わらないのは、オイコスの代名詞ともいえる 「高吸収タンパク質」 が1本（240ml）に18gも含まれている点です。



「高吸収タンパク質」とは、ただタンパク質の量が多いだけでなく、私たちの体へ吸収・利用される割合が高く、筋肉合成などに有効活用されやすい良質なタンパク質のこと。



具体的な例を挙げると、オイコスのタンパク質は、なんと茹でた鶏ささみ肉に匹敵する吸収率を持っているというから驚きです！これは、タンパク質の吸収・利用される割合を示す「消化必須アミノ酸スコア（DIAAS）」という指標で裏付けられています。単にタンパク質を摂るだけでなく、効率よく体に届けたいと考える方にとって、これは非常に重要なポイントではないでしょうか。







さらに、この高吸収タンパク質18gを摂取できるにもかかわらず、脂肪は0、砂糖も不使用というのも見逃せません。カロリーも1本あたり120kcalと控えめなので、健康を意識しながらもおいしいものを楽しみたいという欲求をしっかり満たしてくれます。



## 製品詳細と賢い購入ガイド

この魅力的な新フレーバー、どこで手に入るのでしょうか？



「オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g ヘーゼルナッツ＆チョコ風味」 は、既に3月2日（月）より一部コンビニエンスストアで先行販売中。そして3月30日（月） からは、全国のスーパーマーケットでも購入できるようになります。



常温保存可能*というのも嬉しいポイント。買い置きしておけば、いつでも手軽に良質なタンパク質を補給できますね。







| 製品名 | ダノン オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g ヘーゼルナッツ＆チョコ風味 |

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| 名称 | 乳飲料 |

| 発売日 | 2026年3月2日（月）＜一部コンビニエンスストア＞

2026年3月30日（月）＜スーパーマーケット＞ |

| 発売地域 | 全国 |

| 賞味期間 | 180日間 |

| 保存方法 | 常温保存可能 |

| 内容量 | 240ml（1本） |

| 希望小売価格 | オープン価格 |

| 栄養成分表示（1本240mlあたり） | エネルギー120kcal、たんぱく質18.0g、脂質0g、炭水化物12.0g（糖類11.8g）、食塩相当量0.26g、カルシウム552mg |

| アレルギー物質（28品目中） | 乳成分 |



オープン価格ではありますが、この「おいしさ」と「高吸収タンパク質」という質の高さを考えれば、間食やカフェドリンクの代わりに選ぶことで、コストパフォーマンスも十分納得できるはずです。



## ブランドの哲学：「ジブン、追い越す。」とダノンジャパンの挑戦

「オイコス」は、「ジブン、追い越す。」をブランドメッセージに掲げ、体を動かす全ての人を良質なタンパク質補給でサポートしています。ヨーグルトタイプに加えてプロテインドリンク、さらには高吸収タンパク質25g配合の「オイコス PRO プロテインドリンク」など、多様なニーズに応える製品を展開。私たち消費者が、自分に合った形でタンパク質を摂り入れられるよう、常に進化を続けているブランドです。



オイコスを製造・販売するダノンジャパンは、1919年に世界初のヨーグルト工業化に成功したフランス・ダノンをルーツに持ち、食を通じて人々の健康を追求しています。2020年には、社会や環境に配慮した事業活動を行う企業に与えられる国際認証「B Corp」を取得するなど、「One Planet. One Health」というビジョンのもと、健康と持続可能性を両立させた企業経営を実践しています。



高品質で美味しい製品を提供するだけでなく、企業としての社会的責任も果たそうとする姿勢は、私たち消費者にとっても信頼できるポイントですね。



## まとめ：今日から始める「ご褒美」プロテイン習慣

「オイコス プロテインドリンク ヘーゼルナッツ＆チョコ風味」は、ただ単にタンパク質を補給するだけでなく、その過程を「ご褒美」に変えてくれる画期的な製品だと私は感じました。



「プロテインは苦手…」「美味しくないと続かない…」と感じていた方、あるいは「もっと手軽に、罪悪感なく楽しめるおやつが欲しい！」と思っていた方にとって、まさに理想的な選択肢となるでしょう。



さあ、あなたも「ヘーゼルナッツ＆チョコ風味」で、毎日のタンパク質補給をワンランクアップさせ、「ジブン、追い越す。」一歩を踏み出してみませんか？ぜひ、お近くのスーパーマーケットで手に取ってみてくださいね。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。