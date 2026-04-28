FOOD & LIFE INNOVATIONSは、4月28日から「鮨 酒 肴 杉玉」にて、本まぐろの希少部位を使用した「希少部位 本まぐろカマトロ」を提供開始する。あわせて、国産果物を使用したフルーツサワー3種も販売開始するとのことだ。

希少部位 本まぐろカマトロ

1匹から約3％しかとれない希少部位「カマトロ」を堪能

ゴールデンウィークにあわせ、霜降りのような口溶けと濃厚な脂の旨みが特長のカマトロを使用したメニューが登場する。素材の味を引き立てる塩や、店内でたたいた身を大葉やたくあんと合わせた包みなど、こだわりの仕上がりとなっている。

アンデスの紅塩を振ることで脂の甘みを引き出した「アンデスの紅塩で食べる、本鮪カマトロ握り(1貫)」は352円、店内でたたいたカマトロに生しょう油を絡め、大葉やたくあん、しろねぎを加えた「本鮪カマトロと薬味の絶品包み」は319円で提供される。

国産果物を使用した3種のフルーツサワーも新登場

同日より、産地にこだわった国産フルーツサワー3種もラインナップに加わる。程よい酸味と優しい甘みの「宮崎県産 日向夏サワー」、濃厚な甘さと酸味のバランスが絶妙な「福岡県産 あまおう苺サワー」、華やかな香りと芳醇な味わいが楽しめる「北海道産 余市ぶどうサワー」が登場し、価格はいずれも352円となる。それぞれの果実の個性を新登場の寿司とともに堪能できる内容だ。

各商品は2026年4月28日から全国の杉玉で販売開始されるが、完売次第終了となる。1日の販売数には限りがあり、仕入状況により販売を中断・中止する場合があるとのことだ。

また「アンデスの紅塩で食べる、本鮪カマトロ握り」と「本鮪カマトロと薬味の絶品包み」はディナータイムのみの販売で、お持ち帰りやデリバリーは対象外となっている。なお、杉玉 名駅三丁目ではこれらのフェア商品および新登場のお酒の取り扱いがないため注意が必要だ。