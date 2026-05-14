FOOD & LIFE INNOVATIONSが運営する「鮨 酒 肴 杉玉」は、5月14日より、魚卵と肉を贅沢に使用した期間限定メニュー「魚卵&肉の誘惑 杉玉 背徳の肴」を開催する。ゴールデンウィーク明けも贅沢な食事を楽しんでほしいという想いから企画されたもので、たっぷりの魚卵や肉を使った背徳感を味わえる逸品が揃うとのことだ。

魚卵&肉の誘惑 杉玉 背徳の肴

こぼれ落ちる3種の魚卵が主役の「背徳」シリーズ

今回の目玉は、いくら、とびこ、ランプフィッシュキャビアの3種類をふんだんに使用したメニューだ。

「キャビアといくらまみれの背徳かっぱ巻き」(649円)は、シンプルなかっぱ巻きに魚卵をこぼれ落ちるほどトッピングした。別添えのあらぎりわさびをつけることで、シャキシャキとした食感と香りも楽しめるという。

キャビアといくらまみれの背徳かっぱ巻き 649円

また、「キャビアといくらまみれの背徳ポテトサラダ」(659円)は、店内で混ぜ合わせたポテトサラダにごぼうチップスをのせ、3種の魚卵を贅沢に盛り付けた至福の一皿とのことだ。

キャビアといくらまみれの背徳ポテトサラダ 659円

肉と海鮮をレタスで楽しむ創作寿司や国産豚の串カツも

肉系メニューでは、韓国料理を杉玉流にアレンジした商品が登場する。「サムギョプサルみたいな赤海老包み」(319円)と「ポッサム包み寿司」(319円)は、ピリ辛にんにく醤油を絡めた具材をレタスの上にのせ、サムジャンや青唐辛子、ニンニクなどを合わせた辛口仕立てとなっている。

サムギョプサルみたいな赤海老包み 319円

ポッサム包み寿司 319円

さらに、店内で串打ちして揚げる「国産豚のやわらか串カツ」(549円)は、柔らかな食感が特徴で、素材の味はもちろんウスターソースでも楽しめる一品とのことだ。

国産豚のやわらか串カツ 549円

今回の期間限定商品は、5月14日よりディナータイム限定、完売次第終了で販売される。いずれも1日の販売数に限りがあるとのこと。また、一部対象外の店舗や、仕入状況による販売中断の可能性があるという。