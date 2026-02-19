FOOD & LIFE INNOVATIONSは、大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴 杉玉」にて『杉玉の真っ向勝負』を2月19日から全国店舗で開催する。

杉玉の真っ向勝負 商品概要

目玉商品は「杉玉の真っ向5貫盛り」。とろける煮穴子、柚子香る 餡かけ海老握り、平目の昆布〆握り あん肝ポン酢のせ、とろにしんの鞍掛握り、飲める炙りメヒカリを一皿に盛り込んだ。素材にこだわり手間暇をかけた一皿だという。価格は1,089円。とろにしんの鞍掛握りは小骨が含まれている場合がある。

続いて「とろたく 絶品うま辛包み」。店内でたたいた中とろ まぐろ ねぎまぐろに、たくあんとチャンジャダレを合わせた一品。価格は209円。

「あん肝ポン酢で愉しむ、平目の昆布〆刺身」は、淡泊な白身と濃厚なあん肝の組み合わせを楽しめる商品。価格は649円。

「生姜ポン酢と葱で愉しむ、炙りとろにしん」は、生姜とポン酢でさっぱりと仕立てた一皿。価格は385円。小骨が含まれている場合がある。

「とろける煮穴子の茶碗蒸し」も販売する。ふわっととろける煮穴子をのせた茶碗蒸しだという。価格は495円。

いずれも販売期間は2月19日から完売次第終了。1日の販売数に限りがある。ディナータイムでの販売となり、持ち帰りやデリバリーは対象外。仕入状況により販売を中断または中止する場合がある。写真はイメージ。