タカラトミーは、『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』と『ウルトラマンティガ』がコラボレーションした新商品「CX-00 スターター ティガレイジFT3-60T」を9月12日から発売すると発表した。希望小売価格は2,750円。

今回の商品は、『ウルトラマンシリーズ』放送開始60周年を記念したもの。ベイブレードとウルトラマンのコラボレーションは初めてで、2026年に放送開始30周年を迎える『ウルトラマンティガ』をモチーフにしている。

商品では、『ウルトラマンティガ』の特徴でもある3つの形態への“タイプチェンジ”を、ベイブレードならではの遊び心で表現。作品の世界観と『BEYBLADE X』のアクション性を掛け合わせたアイテムに仕上げた。

発売に先がけて、7月10日の「ウルトラマンの日」に日本と中国で初お披露目を実施。東京では杉並公会堂で開催される「ウルトラマンの日 in 杉並公会堂」、中国・上海ではアジア最大級のACGN総合展示会「Bilibili World 2026」で展示される。

販売は、BEYBLADE X公認店舗「B4ストア」、「ウルトラマンワールドM78オンライン」、一部「ウルトラマンショップ」で実施する。あわせて、日本、中国、香港、台湾、インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイのアジア8地域での展開も予定しており、日本以外の地域では順次入荷となる。

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