ファミリーマートおよび国内エリアフランチャイズ各社は7月29日、熊本県で発生した地震災害に伴う被災地支援のため、支援金募金の受付を全国のファミリーマートで開始した。
期間は7月29日～8月25日(店舗によって開始日が異なる場合がある)。南九州ファミリーマートの一部の店舗を除く、全国のファミリーマート約16,400店で実施する。支援金は被災した地域の自治体などへ届けられる。
「被災地の皆さまの安全と一日も早い復旧をお祈り申し上げます」(同社)
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
個人投資家に聞いた、日経平均株価は今年中にいくらになると思う? - 「上昇する」は7割、最多予想は
貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第141回 【漫画】貯蓄できる人ほどボーナスを使う!? その差は"買う目的"にあった
「億ション」エリアも - 神奈川県・埼玉県・千葉県で新築マンション価格が急騰しているのはどこ?
お金の神様 第472回 【漫画】流す神
貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第140回 【漫画】物価高時代、"ある習慣"をやめる→毎月約1万円浮いた
ライフステージに応じた投資に関する情報を提供します。すでに投資を始めている人はもちろん、これから投資をはじめたい方にも活用いただけるよう、株や投資信託、FXなどの資産形成に関する情報をわかりやすく紹介します。