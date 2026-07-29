ファミリーマートおよび国内エリアフランチャイズ各社は7月29日、熊本県で発生した地震災害に伴う被災地支援のため、支援金募金の受付を全国のファミリーマートで開始した。

令和8年熊本地震支援金 募金受付開始

期間は7月29日～8月25日(店舗によって開始日が異なる場合がある)。南九州ファミリーマートの一部の店舗を除く、全国のファミリーマート約16,400店で実施する。支援金は被災した地域の自治体などへ届けられる。

「被災地の皆さまの安全と一日も早い復旧をお祈り申し上げます」(同社)