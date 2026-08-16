ソフトバンクが楽天に快勝し、連敗を3で止めた。16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、勝利に貢献した若鷹たちの躍動に注目が集まった。

なかでも攻守に存在感を示したのが庄子雄大だ。打撃では2安打3打点の活躍。6回には前進守備の頭上を越える右越えの2点適時三塁打を放ち、8回にも中前適時打を記録。2本の適時打でチームのリードを広げた。

守備でも好プレーが飛び出した。4回には遊撃後方への打球に追いつき、ダイビングキャッチ。笘篠賢治氏は「これはもう落ちたかと思いました。落下地点に一直線に追いかけて。松本を助ける庄子のスーパープレーでしたね」と称賛した。

また、一軍に昇格してきたばかりの廣瀬隆太も一塁守備で好プレーを見せ、追い上げを許さなかった。

若手選手の攻守にわたる活躍を通して、大矢明彦氏は「チームは3連敗中だったんですけど、それを感じさせない躍動感のあるプレーを若い選手がやってくれた」と評価。さらに「層の厚さもそうなんですが、この状況でも同じようなプレーができるメンタルですよね」と続け、「ヒーローインタビューでもお客さんを笑わせられる余裕もありましたし、廣瀬も好プレーで助けました」と若鷹たちの強固な精神面にも言及した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』