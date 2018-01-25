「石田彰」の最新情報・話題まとめ

ピアレスガーベラ所属。男性。1967年11月2日生まれ。愛知県出身。キャラクターの作りこみに定評があり、少女のような声を使いこなすこともある。第1回声優アワードサブキャラクター賞男優部門受賞。主な出演作品はアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』(渚カヲル)、『最遊記シリーズ』(猪八戒)、『NARUTO -ナルト-』(我愛羅)、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』(アスラン・ザラ)、『銀魂』(桂小太郎)、『NANA』(岡崎真一)、『夏目友人帳』(名取周一)、『テニスの王子様』(観月はじめ)、『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 THE ANIMATION』(十神白夜)、『境界のRINNE』(黒洲)、『昭和元禄落語心中』(八代目 有楽亭八雲／菊比古)など。

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