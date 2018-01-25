「石田彰」の最新情報・話題まとめ
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2018年07月12日(木)
劇場版「夏目友人帳」ゲスト声優に高良健吾・島本須美・村瀬歩、あらすじも公開
コミック 07/12 12:00
2018年06月22日(金)
アニメ「ロード オブ ヴァーミリオン」真鶴椿ら6名の設定画、献血コラボも
コミック 06/22 22:44
アニメ「トネガワ」圧倒的…PV解禁っ…!! トネガワ、兵藤会長、黒服もお目見え
コミック 06/22 18:00
2018年06月16日(土)
「ニンジャバットマン」山寺宏一、梶裕貴に“あーん”されたケーキは「バットマン味！」
コミック 06/16 14:23
2018年06月08日(金)
「ニンジャバットマン」昭和レトロな新ビジュアル、キャストコメントも到着
コミック 06/08 18:00
2018年06月07日(木)
「深夜！天才バカボン」ウナギイヌに愛情注ぐ育成ゲーム公開、新ビジュアルも
コミック 06/07 18:00
2018年05月25日(金)
TVアニメ『中間管理録トネガワ』、追加キャスト＆キャラクター設定画を公開
アニメ 05/25 18:00
アニメ「トネガワ」黒服キャストに小山力也、石田彰ら追加、浪川大輔や大塚明夫も
コミック 05/25 18:00
2018年05月24日(木)
ニャンコ先生が3体に分裂？「劇場版 夏目友人帳」の特別CM公開
コミック 05/24 00:00
2018年05月22日(火)
「ニンジャバットマン」本編を一部解禁、戦国大名となった悪党たちが登場
コミック 05/22 12:00
2018年05月15日(火)
「深夜！天才バカボン」PV第1弾＆メインビジュアル公開、古田新太らボイスも解禁
コミック 05/15 18:00
2018年05月11日(金)
バットマンが日本家屋の前で立ち尽くす「ニンジャバットマン」冒頭映像が解禁
コミック 05/11 17:00
2018年05月10日(木)
アニメ「ロード オブ ヴァーミリオン」7月放送、声優に乃木坂46の井上小百合
コミック 05/10 14:35
2018年04月27日(金)
「深夜！天才バカボン」OPはキャスト陣のユニット“B.P.O”、EDはケツメイシ
コミック 04/27 18:00
2018年04月20日(金)
声優・内田彩、2ndシングル発売記念イベントの開催決定! C/Wの試聴動画公開
アニメ 04/20 18:00
2018年04月03日(火)
『深夜！天才バカボン』2018年7月より放送、パパ役は古田新太が担当
アニメ 04/03 10:55
「天才バカボン」が深夜アニメに！パパは古田新太、バカボンは入野自由
コミック 04/03 04:00
2018年04月01日(日)
TVアニメ『魔法少女 俺』、緒方恵美、山寺宏一ら追加キャスト6名を発表
アニメ 04/01 00:00
「魔法少女 俺」に緒方恵美、山寺宏一、優希比呂、関智一、岩永哲哉、石田彰が出演
コミック 04/01 00:00
2018年03月25日(日)
「ニンジャバットマン」は“ツッコミ待ち”、加隈亜衣と岩浪美和がここだけの話
コミック 03/25 13:42
2018年03月24日(土)
「重神機パンドーラ」主題歌はBUMP OF CHICKENの新曲「シリウス」＆「Spica」
コミック 03/24 11:17
2018年03月18日(日)
「ニンジャバットマン」キャストに子安武人、森川智之、諏訪部順一、石田彰ら追加
コミック 03/18 19:14
2018年03月15日(木)
アニメ「されど罪人は竜と踊る」新ビジュアル公開、BS-TBSでは初回放送日が変更に
コミック 03/15 22:30
2018年02月25日(日)
京都鉄道博物館にエヴァ新幹線!? 「500 TYPE EVA」仕様に大変身
鉄道 02/25 18:35
2018年02月21日(水)
TVアニメ『されど罪人は竜と踊る』、キャスト情報第3弾を公開
アニメ 02/21 22:14
アニメ「されど罪人は竜と踊る」杉田智和、石田彰らキャスト9名の配役発表
コミック 02/21 21:16
2018年02月09日(金)
「重神機パンドーラ」に内田雄馬、石塚運昇、梅原裕一郎、茅野愛衣ら出演決定
コミック 02/09 12:00
2018年01月25日(木)
伊藤潤二『コレクション』、石田彰や内田彩ら12名の追加キャストを発表
アニメ 01/25 18:00
アニメ「伊藤潤二『コレクション』」追加キャストに石田彰、内田彩ら12名
コミック 01/25 18:00
2018年01月22日(月)
「彼岸島X -特別編-」キャストは石田彰に決定！1月24日より配信開始
コミック 01/22 20:34
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