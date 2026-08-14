大型連休やお盆などのまとまった休みは、実家へ帰るのを楽しみにしている人は少なくありません。慣れ親しんだ家でのんびり過ごせる時間は、帰省ならではの楽しみでもあります。

一方で、一緒に過ごす時間が長くなると、家族だからこその遠慮のなさが見えてくることも。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、実家への帰省に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「帰省初日は喜んでくれていた母が、数日後に言ってきたことは?」

久しぶりに実家へ帰省した主人公。初日は家族も久々の再会を喜び、温かく迎えてくれました。

そのまま連休中は実家でゆっくり過ごすことにしましたが、数日後、母親から思いもよらない言葉をかけられます。

さて、母親は何と言ってきたのでしょうか?

① 「いつ結婚するの?」

② 「掃除の邪魔だから早く帰りな」

③ 「お客様扱いは今日で終わりよ」

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※答えはこの記事の最後にあります。

再会が新鮮なのは最初だけ

実家は気を遣わずに過ごせる場所だからこそ、つい実家に入り浸ってしまう経験がある人は少なくないはず。一方で、迎える側もはじめは嬉しくても、だんだん普段とは違う生活になり、過ごしにくさを感じることもあるのかもしれません。

帰省中の何気ないやり取りに「うちも同じだった」「こんなこと言われたことがある」と共感する人も多いのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは② 「掃除の邪魔だから早く帰りな」 でした!

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