「モノ」だけでなく、趣味や推し活、旅行など、自分が大切にしたい体験にお金をかける人も多いZ世代。何を優先するかによって、お金の使い方にもそれぞれの価値観が表れます。

今回登場するZ世代の後輩も、毎月「カツカツ」になるほど、あることにお金を使っているようです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、職場のZ世代に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代が毎月お金がカツカツな理由とは？」

昼休みにパンを食べていたZ世代の後輩。「今月カツカツで……」と話す後輩に、先輩は「毎月言ってない?」と疑問を抱きます。

毎月のようにお金に余裕がなくなり、昼食まで抑えている後輩。さて、いったい何にお金を使っているのでしょうか？

① サブスクの掛け持ち代

② 恋人へのサプライズ代

③ 毎日のデリバリー代

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✅Z世代の後輩が毎月カツカツな理由……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

Z世代は「毎月の固定費」が増えがち？

動画や音楽、ゲームなど、さまざまなサービスを定額で利用できるサブスク。気軽に登録できる一方、一つひとつの金額は小さくても、複数契約すると毎月の出費が思った以上に膨らむこともあるようです。

▶なお、今回の答えは① サブスクの掛け持ち代 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!