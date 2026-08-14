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OUT
3番 筒香 嘉智 ショートライナー 2アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 宮本 丈 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 岩田 幸宏 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 平良 拳太郎 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 戸柱 恭孝 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
9番 武岡 龍世 レフトフライ 3アウト
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OUT
8番 奥川 恭伸 スリーバント失敗 2アウト
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OUT
7番 内山 壮真 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 西村 瑠伊斗 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 森 敬斗 レフトフライ 3アウト
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6番 宮下 朝陽 空振り三振 2アウト
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5番 佐野 恵太 空振り三振 1アウト
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4番 Ｊ・エンカーナシオン センターヒット ランナー：1塁
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5番 古賀 優大 セカンドライナー 3アウト
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OUT
Ｄ0-1ヤ
4番 増田 珠 レフトツーベースヒット ヤクルト得点！ Ｄ 0-1 ヤ ランナー：2塁
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OUT
センター 森 敬斗が悪送球 ランナー：3塁
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3番 宮本 丈 センターツーベースヒット ランナー：3塁
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2番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 2アウト
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1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 1アウト
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3番 筒香 嘉智 空振り三振 3アウト
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2番 牧 秀悟 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 サードファウルフライ 1アウト
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