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2026.08.14 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 0 0 0 0 1 1
ヤクルト 1 0 0 1 2 0
  • OUT

    3番 筒香 嘉智 ショートライナー 2アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 宮本 丈 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 岩田 幸宏 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 平良 拳太郎 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    8番 戸柱 恭孝 キャッチャーファウルフライ 1アウト

  • OUT

    9番 武岡 龍世 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    8番 奥川 恭伸 スリーバント失敗 2アウト

  • OUT

    7番 内山 壮真 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 西村 瑠伊斗 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 森 敬斗 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 宮下 朝陽 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 佐野 恵太 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 古賀 優大 セカンドライナー 3アウト

  • OUT

    Ｄ0-1ヤ

    4番 増田 珠 レフトツーベースヒット ヤクルト得点！ Ｄ 0-1 ヤ ランナー：2塁

  • OUT

    センター 森 敬斗が悪送球 ランナー：3塁

  • OUT

    3番 宮本 丈 センターツーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    2番 岩田 幸宏 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 サードファウルフライ 1アウト

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