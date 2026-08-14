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OUT
3番 西川 龍馬 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 山中 稜真 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 吉田 賢吾 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 郡司 裕也 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 Ｒ・カストロ レフトフライ 1アウト
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OUT
9番 若月 健矢 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 中川 圭太 サードゴロ 2アウト
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OUT
7番 森 友哉 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 今川 優馬 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 水野 達稀 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 太田 椋 ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 進藤 勇也 ショートゴロ 3アウト
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OUT
日1-0オ
8番 有薗 直輝 レフトヒット 日本ハム得点！ 日 1-0 オ ランナー：1、3塁
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OUT
7番 上川畑 大悟 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 吉田 賢吾 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 郡司 裕也 見逃し三振 2アウト
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4番 Ｒ・カストロ サードライナー 1アウト
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3番 西川 龍馬 ファーストゴロ 3アウト
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2番 山中 稜真 ライトフライ 2アウト
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1番 宗 佑磨 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 今川 優馬 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 水野 達稀 センターフライ 1アウト
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