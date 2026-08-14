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2026.08.14 18:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 1 0 0 1 3 0
オリックス 0 0 0 0 0 0 0
  • OUT

    3番 西川 龍馬 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 山中 稜真 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 吉田 賢吾 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 郡司 裕也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｒ・カストロ レフトフライ 1アウト

  • OUT

    9番 若月 健矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 中川 圭太 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 森 友哉 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 今川 優馬 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 進藤 勇也 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    日1-0オ

    8番 有薗 直輝 レフトヒット 日本ハム得点！ 日 1-0 オ ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 上川畑 大悟 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 吉田 賢吾 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 郡司 裕也 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    4番 Ｒ・カストロ サードライナー 1アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 山中 稜真 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 今川 優馬 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 センターフライ 1アウト

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