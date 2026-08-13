皆さんは町内会費を支払っているだろうか? 「町内会費をお願いします」と突然訪問され、戸惑った経験がある人もいるかもしれない。町内会費は地域の暮らしを支える一方で、支払う側にも集金する側にも、それぞれ気まずさや負担を感じる場面があるようだ。

今回は、マイナビニュース会員300人を対象に2026年7月24日に実施したアンケートをもとに、町内会費を巡るリアルな声を紹介する。

町内会費で気まずかったこと・困ったこと、何があった?

「町内会費について、困ったことや気まずかったことがあれば教えてください。」と記述形式で尋ねたところ、下記のようにさまざまな立場からのエピソードが集まった。

"町内会費"という制度に疑問も

町内会費を払わないとゴミ捨て場が利用できないことや、マンションの管理費にあらかじめ組み込まれていること、金額の違いやお祭りへの参加有無について不公平感を感じることなどの町内会費の集金制度自体に納得がいかないという声が上がった。

以前は町内会費が不透明な利用をされていたり、どんぶり勘定になっていたり、費用が人によって違ったりと、よくない運用がされていた。そのため、払うのを拒否する世帯もありました。会費の回収はなかなか大変で苦労も多いと思います。現代の社会情勢には合わないと感じることもあります(30代/男性/佐賀県/IT関連技術職)



土地を所有しているだけで、住んでいなくても支払いをお願いされた(40代/男性/福井県/IT関連技術職)



加入者が減って値上げ、昨今の物価高で運営費用が値上げ、そのことでさらに加入者が減って値上げ......といった悪循環で、今後が不安(50代/男性/大阪府/販売・サービス関連)



町内会費を払わないとゴミが捨てられない(50代/男性/山形県/専門サービス関連)



強制加入ではなく、任意加入だという説明が全くなかった(60代/女性/京都府/その他・専業主婦等)



家によって金額が違うので不公平感がある(40代/男性/滋賀県/その他・専業主婦等)



払わなくても町内の祭りに参加できるので、あまりよく思わない(50代/男性/愛知県/技能工・運輸・設備関連)



マンション管理費に勝手に組み込まれているのが納得いかない気がする(50代/男性/東京都/技能工・運輸・設備関連)

現在、これまでに町内会費を支払ったことがある人に、「今年、町内会の集まりや夏祭りなどの地域行事に参加する予定はありますか?」と尋ねたところ、「参加する予定はない」と回答した人が52.3%と半数以上となった。一方で、「参加する予定がある」と回答した人は29.6%という結果に。

町内会費を支払っていても、地域行事への参加には距離を感じている人が少なくないことがうかがえる結果となった。

"支払うこと"自体ではなく、「集金方法」への戸惑い

町内会費を支払うことに対してではなく、「現金のみ」や「振込」などの集金方法について気まずい思いをしている人も。

キャッシュレス時代のため現金を持っていないことがあり、そのタイミングで集金に来られてしまったこと(40代/男性/新潟県/営業関連)



お釣りがなくて、また来てもらうことになったこと(50代/女性/千葉県/その他・専業主婦等)



振込で徴収しているので高齢者は大変だと思う(50代/男性/神奈川県/事務・企画・経営関連)



留守がちなので何度も集金に来てもらうのが気まずいと思っています(40代/女性/大阪府/販売・サービス関連)

町内会費ではなく「町内会」に関する悩み

町内会費そのものよりも、「役員の持ち回り」や「地域との付き合い方」に負担を感じている人も少なくないようだ。

町内会費は我慢出来るが、持ち回りで役員就任を強制されるのは苦痛(40代/男性/秋田県/販売・サービス関連)



小さい子がいるので、会合の時間が遅くて困る(40代/女性/静岡県/その他・専業主婦等)



高齢者世帯が増えて役員の選考に苦慮しています(70代/男性/福井県/その他・専業主婦等)



町内会費のみならず、役員が持ち回りだったため、非常に面倒であった(50代/男性/愛知県/販売・サービス関連)



小さい頃から知っている人に行事などの参加を頼まれると断りづらい(60代/男性/愛知県/事務・企画・経営関連)

集金される側だけじゃない! "集金する側"の苦悩

気まずさを感じているのは、支払う側だけではないようだ。集金を担当する立場の人からも、何度も訪問しなければならない負担や、人間関係ならではの苦労を訴える声が寄せられた。

よく知らない人の家へ集金に行くのが気まずい(40代/男性/千葉県/IT関連技術職)



引っ越したばかりの時に、すぐに町内会費を集める仕事をさせられたが、顔を覚えられていないので詐欺師のような扱いを受けた(50代/女性/埼玉県/その他・専業主婦等)



直接お家を訪ねて支払うのが面倒でした。挨拶したり、いろいろ言われるのが嫌でした(60代/女性/東京都/事務・企画・経営関連)



町内会費半年分1万2000円を月当番が集金することになっています。留守の家があると朝昼晩何回もまわらなければならず時間の無駄になるのと、期限まで集金出来なかったら立て替えるので大変です。(50代/女性/富山県/その他・専業主婦等)



班長を務める年なので、会費集めを無事に終えることができて、安堵している。不在者が多く、何度も足を運んで苦労した。他人のお金を預かるので気疲れもした(60代/男性/千葉県/その他・専業主婦等)

不満ばかりではなかった! 肯定的な意見も

一方で、町内会費や運営について特に不満はなく、「役員に感謝している」「支払い方法に困ったことはない」といった前向きな声も見られた。

価格も安く役員の方々は地道に頑張っておられるので特に不満はありません(60代/男性/兵庫県/その他・専業主婦等)



賃貸マンションの家賃と一緒に大家さんに振り込んでいるので、特に困ったことなどはない(40代/女性/神奈川県/その他・専業主婦等)

引っ越してきたばかりのとき突然知らない人が町内会費の集金にきたら、確かに簡単には信用できず、警戒して快く支払いできないかもしれない。一方で、集金する役割を担う人にとっても、集金は憂鬱なもののようだ。

立場が変われば、それぞれに事情や戸惑いがあるもの。だからこそ、引っ越しの際に町内会費の仕組みを事前に知っておいたり、集金方法や声のかけ方に少し工夫があったりするだけでも、お互いに気持ちよくやり取りできる場面が増えるのかもしれない。

町内会費に関するアンケート

調査時期: 2026年7月24日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート