有吉弘行「風紀が乱れているのか…」太田プロの1～2年目の芸人は先輩に挨拶していない!? 青色1号カミムラが言及

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。8月のアシスタントはアルコ＆ピースの酒井健太と青色1号のカミムラです。8月2日（日）の放送では、有吉たちが所属する太田プロの若手事情について語っていました。

◆太田プロの若手芸人事情

有吉は、若手芸人と接する機会の多いカミムラに聞きたいことがあると切り出し、「賞レースで結果を残していないコンビ、（芸歴18年目の）ぐりんぴーすがよく愚痴をこぼしているのは、最近の後輩は挨拶をしてくれないんだって（笑）」と暴露します。

有吉自身は、今では後輩から挨拶されないことがまったくないため分からないと前置きしつつ、「ぐりんぴーすがそう言っていたから……その辺はどう？ 風紀が乱れているかどうか」と質問します。

これに対して、カミムラは「ぐりんぴーすさんが言っているのは、1～2年目の芸人の子たちだと思うんですけど……たぶん、その子たちは本当に挨拶していないと思います」と苦笑い。有吉が「なんでなの？」と尋ねると、カミムラは「こんなことを言うのもあれですけど、（ぐりんぴーすさんが）どういう先輩か分かっていないんだと思います」と正直に語ります。

それを受け、有吉は「でもさ、この世界に入ったら俺だって（若手の頃は）誰か分からない人にも一応挨拶するじゃない？ 何があるか分からないからさ」と持論を語ります。その意見にカミムラも納得しつつも、「ちゃんと挨拶をしない人間は時代的に増えていますね」とリアルな実情を明かします。

また、有吉は「吉本（興業）は縦がちゃんとしているじゃん。それは養成所でもそういう教えがあるんだろうし、先輩からも受け継がれるからだと思うんだよね」と他事務所と比較しつつ、「太田プロはゆるいから……酒井のせいで（笑）」と冗談交じりに言うと、酒井も「俺のせいじゃないと思いますけどね」とすぐさまツッコミを入れていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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