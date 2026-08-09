三井不動産は9月9日～11月29日、「伝説のポケモンと出会う レジェンドリサーチ in日本橋＆八重洲」を、日本橋・八重洲エリアにて開催する。

伝説のポケモンと出会う レジェンドリサーチ in日本橋＆八重洲

期間中、日本橋三井タワー、COREDO室町テラス、東京ミッドタウン八重洲などの各施設に伝説のポケモン19匹の立像が登場するほか、館内外のいたるところに総勢100匹以上のポケモンが出現する。街に姿を現すポケモンたちは誰でも無料で楽しむことができ、散策を楽しみながらポケモンとの出会いを体験できる。

あわせて有料の体験型謎解きイベント「ポケモンレジェンドリサーチ～伝説のリサーチレポートを呼び覚ませ！～」も実施する。参加者は3,300円のキット引換券をあらかじめ購入し、日本橋三井タワーでキットを受け取ってスタートする。物語は偶然見つけた古びた図鑑となぞのファイルから始まり、街に点在する立像や展示を手がかりに暗号を解き明かす。制作は松丸亮吾さん率いるクリエイター集団「RIDDLER」が手がけ、初心者はもちろん子どもから大人まで楽しめる構成となっている。

東京ミッドタウン八重洲の特設コーナーでは、同イベントのための描き下ろしキービジュアルを使用したTシャツやアクリルスタンド、扇子などの限定オリジナルグッズを販売する。

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