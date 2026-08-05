三井不動産は東京都の令和8年結婚応援キャンペーン「TOKYO八結びキャンペーン」と連携し、8月8日に東京ミッドタウン八重洲1Fガレリアにて「八結び大抽選会 in 八重洲」を開催する。開催時間は10:00～18:00(予定)。

Nihonbashi e-LINER 乗船券が当たる抽選会

東京都は令和8年の「八」のおめでたい意味にちなみ、結婚のきっかけを作る取り組みを強化している。結婚に向けた後押しをさらに強化するため「TOKYO 八結び」キャンペーンを展開しており、それに連携して「八結び大抽選会 in 八重洲」を実施する。

イベント当日は、関連グッズを提示した2人組(性別不問)を対象に、東京ミッドタウン全館共通商品券やNihonbashi e-LINERの無料乗船券、浴衣着付け割引券、ミッドタウン八重洲夏休みイベント割引券などが当たる抽選を実施する。

八結びステッカー

あわせて日本橋エリアでも出会いやつながりを生む連携企画を実施する。8月26日には日本橋室町エリアマネジメント主催による「ゆかたで乾杯！夏フェス交流会」を開催し、参加者が対象飲食店を自由に巡りながら交流を楽しめる機会を提供する。

ECO EDO 日本橋 2026 [ゆかたで乾杯！夏フェス交流会]

8月22日と29日には、machicon JAPAN主催の「日本橋サンセットクルーズ恋活」を実施する。船「Nihonbashi e-LINER」に乗り込み、日本橋船着場からお台場方面へ向かう約90分間の航行を通じて夕景や夜景を楽しみながら交流を深められる。