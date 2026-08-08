フジテレビのトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ』が6月7日に開催され、昼公演では久保ミツロウ、能町みね子、ヒャダインによる宮崎の旅を上映。視聴前は「盛り上がらなかったような気がする」と不安を漏らした3人だったが、見直してみると暴走に妄想を重ね、いつも通りしっかり満喫する内容になっていた。

VTRの前に「今回、あんまり盛り上がらなかったような気がするんですけど大丈夫ですか?」と不安がる能町に、「あんまり記憶にない」というヒャダイン。久保まで「観光した感が弱いんですよね」と手応えのなさを口にする。

そんな不安の中で上映がスタートすると、移動中にカラオケでの共感性羞恥を告白したり、元祖チキン南蛮の店でジュースをめぐる新説が飛び出したり、文化遺産級の商店街を巡ったりと、次々に宮崎を満喫する3人。ホテルJALシティ宮崎の豪華ディナーでは悲喜こもごもの展開となった。

その後は、人口あたりの数が日本一といわれる宮崎名物のスナックへ。メドレーでひと通り盛り上がると、いかに歌い方を崩すかを競うズラシの祭典「上田正樹選手権」も開催され、宮崎の夜がふけていった。

翌日は、カメラが追いきれないほどの久保の暴走ブッフェを皮切りに、朝から絶好調。移動中の車内で、中央分離帯に植えられたフェニックスを見るだけで『プロジェクトX』を妄想したり、モアイ像の前で『世界ふしぎ発見!』ごっこをプレイしたりと楽しんでいたが、野生の馬を訪ねて都井岬へ向かうと、天候がぐずつき、文字通り雲行きが怪しい展開に。果たして3人は、野生の馬と対面することができたのか…。

こうして、ちゃんと宮崎を楽しんでいたことを確認した3人。久保は「私もスポーツマンになったらキャンプインしたいなっていう気持ちだけはよく分かりました」と、プロチームのキャップ地に選ばれることに納得していた。

この模様は、地上波フジテレビできょう8日(27:15～)に放送され、後日、同局の動画配信サービス・FODで配信される。

次回のライブは、8月30日に開催。昼公演は永野、夜公演はハライチが2人そろってゲスト出演する。