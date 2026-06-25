フジ・メディア・ホールディングス(FMH)とフジテレビジョンの株主総会が25日、東京・台場のフジテレビ本社で行われ、役員人事が正式決定した。注目は、共同テレビ社長からフジテレビジョンの代表取締役専務執行役員、チーフ・コンテンツ・オフィサー(CCO)、スタジオ戦略本部担当に新任した石原隆氏だ。

石原氏は、フジテレビの黄金期を支えたヒットメーカーの一人。『世にも奇妙な物語』『古畑任三郎』『王様のレストラン』『やまとなでしこ』『HERO』などを担当し、ドラマ、映画、編成の各領域で実績を重ねてきた。そんな同氏に、フジテレビ初となる「チーフ・コンテンツ・オフィサー」として新体制の中核を託した清水賢治社長が取材に応じ、その狙いを語った。

コンテンツ企画の総責任者

清水社長は、新任取締役への期待を問われ、5月に発表したグループビジョンを踏まえ、「IPコンテンツをどうやって伸ばしていくのか」が新体制の大きなテーマになると説明。中でも石原氏について、「プロデューサーとしても数多くの名作を出している」とした上で、「チーフ・コンテンツ・オフィサー」として、コンテンツ企画の総責任者を担ってもらう考えを示した。

清水氏が強調したのは、石原氏の役割が単にテレビ番組の企画にとどまらない点。グループビジョンでは、IPコンテンツを「あらゆるメディア」「あらゆる出口」に展開していく方針が示されている。清水氏は、石原氏に対し、地上波テレビの枠だけでは収まらない「大きな企画」や「斬新な企画」「先鋭的な企画」に挑戦していくことに期待を示した。

フジテレビは今後、放送インフラ機能とソフト制作・コンテンツ戦略機能を切り分ける「ハード・ソフト分離」を進め、フジテレビをソフトコンテンツの統括戦略会社に位置づけていく構想を掲げている。石原氏のCCO就任は、その方向性を象徴する人事ともいえる。

「理屈と感性のバランス」の強み

石原氏は、清水社長の1期後輩として入社し、ともに編成部で『世にも奇妙な物語』では前身にあたる深夜番組『奇妙な出来事』から、「企画」として名前を連ねたこともあったという。

石原氏の能力について、清水社長は「単にクリエイティビティが高いというだけではない」と評価。特に、企画の立て方に「極めて再現性」があり、名作の構造や同種のプロットを理論的に捉えた上で、それをどう成立させるかを考えられる人物だと説明した。

一方で、理論だけに偏るのではなく、感性も備えていることが強みだといい、企画を見る目についても「単なる感覚だけで見ない」とした。

清水社長は、今後のフジテレビについて「放送枠から考えるのではなく、まずはコンテンツの可能性で考える」段階に入るとの考えを提示。その際、企画の面白さだけでなく、どこでどう展開し、どのように投資回収していくのかという視点も欠かせない。清水社長は、石原氏ならば、投資効率も含めて理論的に考えられるとし、そこを評価する理由に挙げている。

フジテレビジョン執行役員体制（7月17日付）

社長執行役員 コンテンツ戦略本部担当：清水賢治

専務執行役員 チーフ・コンテンツ・オフィサー スタジオ戦略本部担当：石原隆（新任）

常務執行役員 コンテンツ戦略本部、営業担当：若生伸子

常務執行役員 コーポレート本部、番組審議室担当：大野貢

執行役員ネットワーク・メディア戦略担当：山根法久

執行役員 デジタル戦略統括室 ・テックアートデザイン担当：小川栄治

執行役員 IP・アニメ事業担当：松崎容子

執行役員 イベント事業、ライブエンタテインメントビジネス開発担当：鈴木吉弘

執行役員 第1スタジオ・第2スタジオ・第3スタジオ、制作推進担当：大辻健一郎 執行役員 報道担当 報道局長：川野友裕（新任）

執行役員 総務・人事・アナウンス担当：片山真由美（新任）

執行役員 社長室・スポーツ、リスク管理、企業広報、サステナビリティ経営推進担当：現王園佳正（新任）

執行役員 コンテンツ投資戦略・マーケティング・プラットフォーム事業、コンテンツプロモーション担当：渋谷謙太郎（新任）

執行役員 経営企画担当：小林弘明（新任）（新任）

執行役員 法務統括・コンプライアンス推進担当：青山美保（新任）

執行役員 財経担当 財経局長：後藤剛（新任）

＜退任＞

友岡新、塚越裕爾、樋口薫子、武内賢、柳淳史、飯島晶子