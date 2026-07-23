三井住友銀行は7月23日、最大77,400円相当がもらえるキャンペーン「夏のOlive」を開始した。

夏のOlive

同社が提供する「Olive(オリーブ)」は、銀行口座、支払い、ポイント、アプリによる管理を一体で提供する個人向け総合金融サービス。対象のコンビニ等で最大8%還元を受けられるほか、複数の支払い方法をまとめて利用できる手軽さや、スマートフォン1つでお金を管理できる利便性を備えている。

今回のキャンペーンでは、アカウントの新規開設や切替、クレジットモードへの新規入会、高額決済、紹介プログラムなど、さまざまな利用シーンに応じた特典を用意。1～6のすべてのキャンペーンに参加すると、最大77,400円相当の特典を獲得できる。さらに、最大100万円相当のVポイントギフトが当たるオープン懸賞キャンペーンや、Olive会員向けキャンペーンも同時開催する。

Olive

1.新規口座開設と10万円以上の入金で15,000円相当を進呈

キャンペーンページからエントリーのうえ、Oliveアカウントを新規申込し、一度に100,000円以上入金した人を対象に、15,000円相当のVポイントをプレゼントする。実施期間は2026年7月23日～9月30日。

2.クレジットモード新規入会＆利用で最大50%分プレゼント

Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)へ新規で入会のうえ、クレジットモードを利用した人を対象に、利用金額の50%分のVポイントPayギフトをプレゼントする。プラチナプリファードは30,000円分、ゴールドは10,000円分、一般は5,000円分。実施期間は2026年7月23日～9月30日。

3.新規入会&スマホのタッチ決済利用で最大10,000円分プレゼント

Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)に新規入会し、入会月の1ヵ月後末までにクレジットモードにてApple Pay、Google Pay、Samsung PayによるスマホのVisaのタッチ決済を1回以上利用すると、ランクに応じてVポイントPayギフトがもらえる。プラチナプリファードは10,000円分、ゴールドは7,000円分、一般は5,000円分。

Oliveスマートタッチプラン

4.給与受取で年間最大3,400円相当のVポイントプレゼント

「Olive給与受取プラン」にエントリーの上、一度に3万円以上の給与の受取で、もれなく1,000円相当のVポイントをプレゼントする。さらに選べる特典を「給与・年金受取特典」に設定すると、毎年合計2,400円相当のVポイントも受け取ることができる。Oliveアカウントを契約中かつ2025年4月1日以降から、本プランエントリー前月までにエントリーした口座で給与の受取がない人が対象。

Olive給与受取プラン

5.SBI証券口座開設&条件達成で18,000円相当

三井住友銀行経由でSBI証券口座を開設し、エントリーのうえ、Vポイント認証、クレカ積立設定、対象取引などの条件を達成すると、最大18,000円相当のVポイントがもらえる。

SBI証券口座開設プラン

6.マネーフォワード ME新規連携で1,000円相当

エントリーのうえ、三井住友銀行アプリからのOliveアカウントとマネーフォワード MEを新規連携し、「お金を移す」機能を利用すると、1,000円相当のVポイントがもらえる。Oliveアカウントの契約者が対象。実施期間は2026年7月23日～8月31日。

マネーフォワード ME新規連携キャンペーン

7.最大100万円相当のVポイントギフトが当たる

キャンペーンページからエントリーし、必要事項を入力した人を対象に、最大100万円相当のVポイントギフトが当たるオープン懸賞キャンペーンを実施している。1等100万円相当(1名)をはじめ、総額500万円相当のVポイントギフトを用意する。実施期間は2026年7月23日～9月30日。

オープン懸賞キャンペーン

Olive会員向けキャンペーンも実施

紹介プログラムで紹介者にVポイントプレゼント

紹介プログラムを通じてOliveを紹介し、被紹介者が条件を達成した場合、紹介者へ通常より増額した特典をプレゼントする。1名紹介につき3,000円相当(最大15,000円相当)。実施期間は2026年6月15日～8月31日。

紹介プログラム増額キャンペーン

1回10万円以上のクレジットモード利用で最大20,000円相当プレゼント

キャンペーン期間中にキャンペーンページよりエントリーのうえ、クレジットモードで1回あたり100,000円(税込)以上利用した人を対象に、1回につきもれなく1,000円相当のVポイントをプレゼントする。さらに、リボ払いまたは分割払いで支払いした人には、特典を2,000円相当に増額する。実施期間は2026年7月23日～9月30日。

三井住友銀行口座保有者向けのキャンペーン

キャンペーンページよりエントリーのうえ、三井住友銀行口座をOliveアカウントへ切替し、残高が30,000円以上ある人を対象に、3,000円相当のVポイントをプレゼントする。実施期間は2026年7月23日～9月30日。