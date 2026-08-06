レインズインターナショナルが展開する牛角は8月26日から、アニメ「呪術廻戦」5周年コラボキャンペーンを全店で実施する。

オリジナルピック＆グッズ付きコラボメニュー

コラボメニュー「呪術高専1年ズのコラボお肉盛り」(1,958円)が登場する。呪術高専1年ズのキャラクターカラーをイメージした特別なお肉盛り合わせ。3人の描き下ろしイラストがデザインされたオリジナルフードピックつき。

さらに、同メニュー1皿注文につき、オリジナル缶バッジがランダムで1個ついてくる。ECサイト限定オリジナルグッズ購入用のシリアルコード付き。

オリジナル缶バッジ

「七海の7:3黄金比石焼きチーズビビンバ」(1,045円)は、七海のキャラクターカラーと「十劃呪法」をイメージした濃厚チーズビビンバ。

「五条の虚式『茈』ゼリードリンク」(583円)は、五条の虚式「茈」をイメージしたぶどう味のゼリードリンク。スマホの光を当てて混ぜると幻想的なビジュアルをより楽しめる。

ゼリードリンクとチーズビビンバは、1つ注文につきオリジナルクリアカードがランダムで1種ついてくる。

オリジナルクリアカード

コラボメニュー、オリジナルグッズはなくなり次第終了となる。

コラボお肉盛り注文で限定グッズが購入できる

キャンペーン期間中に牛角店舗に来店し、コラボお肉盛りを注文すると、オリジナルグッズと一緒に、シリアルコードが印字された専用用紙がもらえる。掲載の二次元コードよりECサイトにアクセスして、ECサイト内の案内に沿ってシリアルコードを入力すると、ECサイト限定商品の新規描き下ろしグッズが購入できる。購入期間は8月26日～10月7日23:59まで。

シリアルコード1つにつき会計は1度まで。1度購入に使用したシリアルコードは使用できない。1会計につき、各グッズごとに購入個数制限が設けられている。

アクリルフィギアスタンドなどが当たるアプリキャンペーン

牛角公式アプリをダウンロードし、会計時にアプリを提示して「呪術廻戦コラボポイント」を貯めると「オリジナルデジタル壁紙」との交換や、「ECサイト限定アクリルスタンドセット」が10名に当たる抽選に応募できる。会計金額の税込2%がコラボポイントとして貯まる。ポイント付与期間は8月26日～9月30日営業終了まで。ポイント交換・応募期限は10月1日23:59まで。

Xフォロー&リポストでグッズがあたる

期間中に牛角公式Xアカウント「@gyukaku29」をフォローして、投稿されるキャンペーンポストをリポストすると、抽選で1名にコラボメニューオリジナルグッズのコンプリートセットが当たる。応募期間は8月26日～8月31まで。

コラボメニューオリジナルグッズのコンプリートセットが当たる

©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会