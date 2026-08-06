サンマルクホールディングスは8月7日、海外のカフェを中心に話題を集める新感覚ドリンク「クラッキングラテ」(店内792円、テイクアウト777円)を「RISTRETTO & CROISSANT LABORATORIO(リストレット アンド クロワッサン ラボラトリオ)」(東京・自由が丘)で発売する。

「クラッキングラテ」(店内792円、テイクアウト777円)

割る瞬間まで楽しめる、新感覚ドリンク

同商品は、チョコレートでコーティングしたカップを手で軽く押すことで、表面のチョコレートにひびが入り、パリッと割れる体験を楽しめるラテ。カカオ分58%のクーベルチュールチョコレートによる、豊かなカカオの風味とほどよい苦み、生乳本来のおいしさを活かしたクセのない風味のカフェラテを組み合わせた。割れたチョコレートの隙間からカフェラテが現れ、見た目の変化とともに味わいを楽しめる。

クラッキングラテは、韓国や中国をはじめとする海外のカフェやSNSを中心に人気が広がり、InstagramやTikTokでは、チョコレートを割る様子を撮影した動画が数多く投稿されている。こうした体験性の高さから、日本でも注目を集めるカフェメニューの1つとなっている。

「クラッキングラテ」(店内792円、テイクアウト777円)

その他の夏の新メニュー

同商品の発売にあわせて、夏の新メニューとして、人気メニュー「スライダークロワッサン」の新フレーバー「明太バター」(テイクアウト421円)のほか、「アイス抹茶ラテ」(店内792円、テイクアウト777円)、「アイスほうじ茶ラテ」(店内792円、テイクアウト777円)の2種類のドリンクの提供を開始する。

明太バターは、サクッと焼き上げたクロワッサンに、ニュージーランド産生乳100%のバターと明太マヨをトッピング。再度焼き上げることで広がる香ばしさと、明太子のコク深い旨み、バターの豊かな風味を楽しめる。

「明太バター」(テイクアウト421円)※店内では、スライダークロワッサンの注文で選べる

アイス抹茶ラテは、和三盆糖を合わせた抹茶パウダーにより、抹茶本来の豊かな風味と上品な甘みを引き出した。まろやかなミルクが抹茶の味わいを引き立てる、バランスの良い一杯。

「アイス抹茶ラテ」(店内792円、テイクアウト777円)

アイスほうじ茶ラテは、香ばしく焙煎したほうじ茶の豊かな香りと、やさしい甘みが調和した一杯。ミルクがほうじ茶の香りと旨みを引き立て、すっきりとした後味を楽しめる。