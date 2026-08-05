三井不動産は7月31日、賃貸ラボ＆オフィス事業「三井リンクラボ」シリーズにおいて、「三井リンクラボ東陽町1」(東京都江東区)を竣工した。あわせて2棟目となる「(仮称)三井リンクラボ東陽町2」の開発にも着手した。

「三井リンクラボ」シリーズは、これまで東京・新木場、千葉・柏の葉、神奈川・横浜などで拠点を展開しており、今回発表する2物件を加えることで、計画中を含めた同シリーズの関東拠点数は10拠点に拡大。既存の新木場エリアとともに東京東部湾岸エリアでのライフサイエンスクラスター形成を推進する。

竣工した「三井リンクラボ東陽町1」は、東京メトロ東西線「東陽町」駅から徒歩9分に位置し、同シリーズ初となる工業専用地域内の都心近接型拠点となる。BSL2対応可能なウェットラボ仕様を備え、1階2,200kg/㎡、基準階500kg/㎡の床荷重、1階5,500mm、基準階4,500mmの階高を確保している。化学系企業向けに危険物貯蔵所4基を設置するなど、幅広い研究開発ニーズに対応する。区画は最小131㎡から最大約4,500㎡まで設定可能で、スタートアップから大企業まで利用できる。

1・4階 専有部 賃貸ウェットラボ区画

館内には研究者の交流を促すカフェ、ラウンジ、会議室などの共用施設を備え、2026年秋頃にはコンビニエンスストアの開業も予定している。

ラウンジ

三井不動産は一般社団法人LINK-Jと連携し、場の整備とコミュニティ形成を通じてイノベーションを生むエコシステムの構築を進めていく。