三井不動産は6月30日、神奈川県海老名市で開発を進めていた複合業務施設「三井不動産インダストリアルパーク海老名(MFIP海老名) ＆forest」を竣工する。

MFIP海老名 ＆forest 外観

同施設は、複数テナント型の物流用途を含む施設として国内で初めて建物構造の一部に木造を採用した、同社グループの新ブランド「＆forest」の第1号物件となる。

メインエントランス

施設は地上4階建てで、1・2階を物流用途、3・4階をオフィスや研究施設、ラボ等に対応可能なマルチユース区画で構成している。全フロアに給排水設備を備えるほか、非常用発電機も完備。すでに新日本空調の研究開発拠点や、横河レンタ・リースのテクニカルセンター、ファスマックの検査ラボの入居が予定されており、多様な産業が集積する新産業創造拠点を目指す。

構造材や内装の一部に北海道にある同社グループ保有林のトドマツ材等を使用。木造とした部分は鉄骨造で建築した場合と比較してCO2排出量も低減可能となる。木材資源の調達から施工までのトレーサビリティを証明する「SGECプロジェクトCoC認証」を同社として初めて取得したほか、屋上太陽光パネルの設置などにより「Nearly ZEB」やBELS最高評価(星6)を取得している。

木造共用部 内観

また、海老名駅から徒歩約10分という立地を活かし、地域共生のまちづくりも推進する。海老名市と連携して敷地内に約2,000㎡の「中央第一公園」を整備するほか、ベンチを配置した歩道状空地を設ける。館内にはコンセプトが異なる2つのラウンジを整備。入居企業同士が交流できるカウンター付きのスペース「EBINA HUB」を整備し、ワーカーの快適性と企業間のイノベーション創出を支援する。