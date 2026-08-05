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2026.08.05 18:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 1 1 3 1
ソフトバンク 3 3 3 0

  • OUT

    8番 野村 勇 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 川瀬 晃 空振り三振 2アウト

  • OUT

    日1-3ソ

    6番 牧原 大成 ライトヒット ソフトバンク得点！ 日 1-3 ソ ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    日1-2ソ

    4番 栗原 陵矢 サードヒット ソフトバンク得点！ 日 1-2 ソ ランナー：1塁

  • OUT

    日1-1ソ

    3番 近藤 健介 セカンドゴロ ソフトバンク得点！ 日 1-1 ソ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    セカンド 山縣 秀が悪送球 ランナー：2、3塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 セカンドエラー ランナー：2、3塁

  • OUT

    1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    日1-0ソ

    5番 郡司 裕也 センター犠牲フライ 日本ハム得点！ 日 1-0 ソ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｆ・レイエス ショートヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 水野 達稀 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 万波 中正 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 野村 佑希 レフトヒット ランナー：1塁

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