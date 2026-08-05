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OUT
8番 野村 勇 空振り三振 3アウト
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7番 川瀬 晃 空振り三振 2アウト
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日1-3ソ
6番 牧原 大成 ライトヒット ソフトバンク得点！ 日 1-3 ソ ランナー：1、2塁
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5番 柳田 悠岐 ライトヒット ランナー：1、3塁
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日1-2ソ
4番 栗原 陵矢 サードヒット ソフトバンク得点！ 日 1-2 ソ ランナー：1塁
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日1-1ソ
3番 近藤 健介 セカンドゴロ ソフトバンク得点！ 日 1-1 ソ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
セカンド 山縣 秀が悪送球 ランナー：2、3塁
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2番 周東 佑京 セカンドエラー ランナー：2、3塁
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OUT
1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
日1-0ソ
5番 郡司 裕也 センター犠牲フライ 日本ハム得点！ 日 1-0 ソ 3アウト
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OUT
4番 Ｆ・レイエス ショートヒット ランナー：1、2、3塁
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3番 水野 達稀 空振り三振 1アウト
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2番 万波 中正 センターヒット ランナー：1、2塁
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1番 野村 佑希 レフトヒット ランナー：1塁
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