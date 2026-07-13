東武鉄道は13日、東上線に導入する新型車両90000系の取材撮影会を実施した。東上線における新型車両は18年ぶりとされ、現行の9000系を代替する車両として導入される。営業運転を開始する9月26日以降、しばらくは東上線内のみ運行予定とのこと。

東武鉄道が東上線の新型車両90000系を報道公開

新型車両90000系は10両編成で片側4ドア。車体はアルミ製で、日立製作所が製作を担当した。大胆な先頭形状を特徴としており、前面下部から反り上がるように丸みを持たせた逆スラント式に。荒川や新河岸川の「舟運」が東上線における人と物流のルーツとなったことに着目し、「地域と人と未来をつなぐ わたし舟」をコンセプトにデザインした。

現在、東上線の主力車両として活躍中の50000系(50000型・50070型・50090型)はオレンジ色を基調としたカラーリングだが、新たに導入する90000系は東上線のラインカラーである青色を基調としており、前面下部や乗降扉の窓周りを濃い青色、優先席とフリースペースがある乗降扉の窓周りを薄い青色で配色している。車号については50000系を踏襲し、シャイニーオレンジの配色とした。50090型などに見られた側面窓下の帯は採用しておらず、これに関して「メンテナンスの負荷を低減することも目的のひとつ」と説明があった。

車内はシンプルかつ飽きの来ない、素材の良さを生かした配色に。下部を黒系、上部を白系でまとめ、空間を広く感じられるように工夫した。外観と同じく「舟運」をイメージさせるデザインとして、木造の舟で使われた木目調を随所にあしらったほか、袖仕切り部に日本の伝統柄である立涌柄、床に川越城の本丸御殿の枯山水を思わせる柄を採用。気持ちが安らぐような、落ち着いた客室空間としている。

乗降扉は窓ガラスを床方向へ拡大。一般的な通勤車両と比べて縦に長い形状としており、小さなこどもでも外の景色を眺められるようにした。袖仕切りは大型ガラスを採用し、清潔感と見通しの良い空間を確保。車両間の貫通扉も全面ガラス構造として、開放的な客室空間を演出している。衝突防止用のフィルムは川の流れを連想させる柄を採用した。

吊り手は高低2種類を1本ずつ交互に配置し、利用者の身長差に対応。優先席に加え、車いす・ベビーカー利用者が快適に利用できるフリースペースを各号車に配置している。乗降扉の上部に17インチの2画面表示器を設置し、向かって左側の画面は広告、右側の画面は行先案内などを表示。防犯カメラも取り付け、車内のセキュリティ向上を図った。

車両間の貫通扉。川の流れを連想させる柄をフィルムに採用

乗降扉の上に17インチの2画面表示器と防犯カメラも設置

新型車両90000系の運転台

車内外のLED照明をはじめ、フルSiCのVVVF制御装置、高効率IMなどの最新省エネ機器も搭載。効率的な機器構成とすることで、既存の9000系と比べて消費電力を40%以上削減するなど、高い省エネ性能による環境負荷低減を実現したとのこと。