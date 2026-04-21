ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、プロピックルボール選手の船水雄太、中田あおい、吉田祐太の3名と、2026年度スポンサー契約を締結した。

3選手が17LIVEでライブ配信も

ピックルボールは、テニス、バドミントン、卓球の要素を組み合わせ、老若男女が楽しめるラケットスポーツとして、本場アメリカでは2023年時点で約4,860万人がプレーし、日本でも2026年時点で推定5万人に到達するなど、近年世界で急速に普及している。

そして今回、17LIVEでは、日本人初のMLP選手として米国を拠点に活動中の船水雄太をはじめとした3名のプロピックルボール選手と2026年度のスポンサー契約を締結し、3選手のサポートや、本件を通じてピックルボールの普及促進にも努めていくという。

また、今回同社とスポンサー契約を締結した3名は、17LIVEで個人アカウントを開設し、競技をしている様子や練習風景、オフの様子など普段はなかなか見ることができない姿を不定期のライブ配信で届けていく予定。

17LIVEでは、日々多数のライバーが多岐にわたるジャンルでライブ配信を行っており、ライバーとリスナーの間やライバー同士、リスナー同士でのコミュニティが形成されている。コミュニティは共通の趣味や興味関心事を軸に形成されることが多く、17LIVEとしても、昨今では野球やゴルフ、そしてピックルボールなど、多くの人が関わりを持つ人気スポーツ軸でのコミュニティ形成を促し、また普及促進に貢献できる施策を企画し、実施している。

左からAAS Management社 荻原雅斗氏、船水雄太、17LIVE Japan Country Manager 浅見周平氏、吉田祐太、中田あおい