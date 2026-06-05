わずか数カ月でリアルイベント3冠――。ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のイベント『アラビアンナイト -千夜の宝石とベイビーの秘宝-』で、マリンバ奏者ライバー・くつこMarimbaが優勝。激しい順位変動が続く最終決戦を制し、快挙を達成した。

煌びやかな衣装のライバーが勢揃い

ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『アラビアンナイト -千夜の宝石とベイビーの秘宝-』が5月に都内で開催され、熾烈な予選を勝ち抜いたライバー60名とVIPリスナー20名が会場に集合。会場は、アラビアの宮殿を彷彿とさせる豪奢な装飾に包まれ、ライバーたちも中東風の煌びやかな衣装やランプの精霊、艶やかな和装など、趣向を凝らした華やかな姿で参戦した。

マスター「ナナァ」とその手下たちが誘うファンタジーの世界の招待客として、ライバーたちは参加。さらに、「スパイスでマリネしたA5ランク黒毛和牛のグリル」など本格的なコース料理も振る舞われた。

イベント中盤の大きな見どころとなったのが、選ばれしライバーによる「衣装お披露目タイム」。Party2の激戦を勝ち抜き、同日に開催された衣装コンテストで上位に輝いた3名のライバーが、ステージ上で華麗な姿を披露した。

第3位に選ばれたのは梅ちゃんで、鮮やかなティールブルーに、繊細な金の刺繍と装飾が施されたアラビアンスタイルで登場。砂漠の王女のような可憐さと気品を感じさせる金のベールが、会場の視線を釘付けにした。

続く第2位のめいは、幻想的なアラビアンナイトの夜空を彷彿とさせる、深いネイビーのドレス。ボリュームのあるスカートがステージの光を受けて煌めき、ラグジュアリーな大人のアラビアンナイトを体現してみせた。

そして、栄えある第1位はサックス奏者でもある大坪俊樹。気品あふれる純白のロングチュニックに、鮮やかなロイヤルブルーのサッシュを肩から掛けた、高貴な「アラブの貴公子」を思わせるスタイルで登壇した。大坪は「この日のために細部までこだわって準備してきた衣装なので、1位という最高の結果をいただけて、応援してくれたリスナーの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです」と満面の笑みでよろこびを語った。

「鍵開けPK対決」で豪華プライズが贈呈

イベント終盤には、特別ルール「アラビアンチャンス」を実施。Party3の上位10名のライバーが、ランキングの奇数・偶数順位に基づいてチームAとチームBの5名ずつに分かれ、団体戦形式で「鍵開けPK対決」を行った。

同プログラムはサッカーのPK戦を模したもので、一方のチームが宝箱に南京錠をかけて防衛し、もう一方のチームが複数の鍵の中から正解を選んで解錠に挑むというもの。単なる運試しにとどまらず、どの鍵を選択するかの駆け引きや心理戦としての側面も持っている。

対決は、第1回戦でくつこMarimba擁するチームAが鮮やかに解錠して先制。その後は守備側に有利な展開が続き、南京錠と鍵の組み合わせを前にライバーたちが慎重に選択を重ねる場面も見られた。

勝敗は、3-1のスコアでチームAが勝利を収め、メンバー全員に豪華プライズが贈呈。同チーム対抗戦を経て、イベントはいよいよ最終決戦となるLast Partyへと移行した。

「リアルイベント3冠」という快挙も記録

最終決戦となるLast Partyには、これまでの難関を突破した上位10名のライバーが集結。ステージ上には、本イベントとコラボレーションした「Yogibo(ヨギボー)」のビーズソファが設置され、勝ち残ったライバーたちはその上に座り最後の配信に臨んだ。

開始直後、ライバーたちはソファの快適な座り心地にリラックスした笑顔を見せていたが、終了時間が迫るにつれ会場の空気は一変。1位の座をかけた激しい順位変動がリアルタイムで繰り広げられるなか、ライバーたちの表情は真剣なものへと変わり、感極まって涙を流しながらリスナーへ訴えかける姿も見られた。

この熾烈な8分間の戦いを制し、栄冠を手にしたのはくつこMarimba。彼女は今年、大型イベント『戦国時代』や、4月の『桜ノ宴』でも優勝を果たし、今回の優勝でわずか数カ月の間に「リアルイベント3冠」という快挙も記録した。

表彰式で優勝パネルを手にした彼女は、「ランダムな要素が多く大変な戦いでしたが、皆さんの応援のおかげでここまで来られました。結果が自分を超えているようで恐ろしいほどですが、この栄誉に見合うよう、マリンバ演奏ライバーとしてこれからも音楽で恩返ししていきたい」と、胸を張った。

最終結果は、1位にくつこMarimba、2位にオンライン参加のAOI RR、3位に星野アリスとなった。表彰式に登壇したくつこMarimbaと星野は笑顔で記念撮影に応じるなど、異国情緒に包まれた華やかな宴は幕を閉じた。