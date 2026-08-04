DAY TO LIFEは8月9日～31日の期間限定で、「プリンシュー」(300円)を全国のビアードパパで発売する。
今回「プリンシュー」が、暑い夏でも楽しめる軽やかな味わいにリニューアルして登場。 パイシュー生地にローストシュガーを纏わせ、オーブンで二度焼きすることで「カリカリ食感」とほろ苦い「カラメル風味」をプラス。また、その中には「ぷるぷる食感」のプリン入りクリームを詰め、カスタードプディングの味わいをシュークリームで表現している。
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