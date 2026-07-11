日本マクドナルドは7月10日、「マクドナルドのサマーチャンスバッグ2026」(3,900円)の事前抽選販売の応募受付をマクドナルド公式アプリで開始した。

「ポケモン夏マック」サマーチャンスバッグが登場

現在開催中の特別企画「ポケモン夏マック」の一環として、「サマーチャンスバッグ編」を展開する。店頭販売価格最大合計3,910円相当の商品無料券が付いたサマーチャンスバッグを用意した。

オリジナルグッズには、マックフライポテトをモチーフにした「とびだすピカチュウ ポテトタイマー」が登場。ポテトが揚がった際に流れるおなじみの「ティロリ♪」の音と共にピカチュウがとびだすかわいい仕掛けを楽しめる。

とびだすピカチュウ ポテトタイマー

また、冷たい飲み物を入れるとカップの色が変わる不思議なアイテム「カラーチェンジカップ」や、小物の整理や持ち運びに便利な「ジッパーポーチ」もセットになっており、ピカチュウとともに「ポケットモンスター 赤・緑」の旅立ちの3匹であるフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメがデザインされている。ポケモンたちを身近に感じながら、日常を楽しく彩るアイテムを取り揃えた。

さらに、「ビッグマック」をはじめとする人気商品を楽しめる「商品無料券(最大合計3,910円相当)」もセットになっている。加えて、10個に1つの確率で入っている「金色のマックカード500円分」が当たるチャンスもある。

マクドナルド商品無料券

公式アプリで事前抽選販売の応募受付中

7月10日～7月20日23:59の期間、スマートフォンのマクドナルド公式アプリより事前抽選販売に応募できる。当選者を対象に7月27日各店営業開始から8月2日各店営業終了まで(24時間営業店舗は翌4:59まで)の期間、マクドナルド店舗にて販売する。また、応募締め切り時点でリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」に参加している場合は、当選確率が2倍になる。

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