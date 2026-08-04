ドコモSMTBネット銀行は8月3日、社名変更を記念するとともに、日頃の利用者への感謝の気持ちを込め「ドコモの銀行誕生祭」として、「最大10億ポイント山分けキャンペーン」と「円定期預金6ヵ月もの特別金利キャンペーン」を開始した。

最大10億ポイント山分けキャンペーン

最大10億ポイント山分けキャンペーン

最大10億ポイント山分けキャンペーンでは、2026年7月31日を基準日として、残高判定日までに対象支店の預金残高を増加させた利用者を対象に、最大10億円相当のdポイント(期間・用途限定)を山分けで進呈する。キャンペーン期間およびエントリー期間は2026年8月3日～2026年10月31日。参加にはキャンペーンページからのエントリーが必要で、ポイントの受け取りには2026年11月30日までにdアカウント連携が必要となる。なお、dアカウントと銀行口座の連携機能は2026年8月20日の提供開始を予定している。

対象支店はフルーツの名前がついた支店(支店番号:101～105、107～109)、海の生き物の名前がついた支店(支店番号:207、403、507、508)。スイーツの名前がついた支店(支店番号:110～119)は8月20日に追加予定である。

対象預金の増加額の合計に応じた山分けポイント

進呈する山分けポイント総額は、エントリーした利用者全体の対象預金増加額の合計に応じて変動する。「円普通預金+SBIハイブリッド預金」を増やした利用者を対象に最大5億ポイント、「円定期預金」を増やした利用者を対象に最大5億ポイントを用意し、総額最大10億ポイントを山分けで進呈する。

2026年7月31日時点の対象残高からの増加額に応じて口数を付与し、獲得した口数に応じてポイントを進呈する。

対象預金の増加額の合計に応じた山分けポイント

預金残高増加額に応じた獲得口数

「円普通預金+SBIハイブリッド預金の合計残高」と「円定期預金残高」の増加額に応じて口数を獲得。獲得口数に応じてそれぞれのポイント特典額を山分けする。口数の獲得上限は1人当たり「円普通預金+SBIハイブリッド預金」で10口、「円定期預金」で10口。既に口座を持つ利用者は基準日以降の対象預金増加額、新規口座開設した人は基準日に関わらず対象預金増加額を預金増加額とする。

預金残高増加額に応じた獲得口数

円定期預金6ヵ月もの特別金利キャンペーン

円定期預金6ヵ月もの特別金利キャンペーン

2026年8月3日～11月1日に預け入れた円定期預金6ヵ月ものに、年1.25%(税引後 年0.99%)を適用する。

「円定期預金6ヵ月もの」に預け入れた対象支店の個人利用者が対象。

対象支店はフルーツの名前がついた支店(支店番号:101～105、107～109)、海の生き物の名前がついた支店(支店番号:207、403、507、508)。スイーツの名前がついた支店(支店番号:110～119)は8月20日に追加予定である。BaaS提携支店や法人の利用者は対象外となる。