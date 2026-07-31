アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.は8月1日から、同社発行の対象カードのうち、関東の鉄道事業者10社局でのクレカ乗車で2,000ポイントが当たる「クレカ乗車で!ポイントが当たるキャンペーン」を実施する。

クレカ乗車とは、お店でのタッチ決済と同様に、クレジットカードを駅で対応の改札機にかざすだけで乗降できる乗車スタイル。事前の設定や登録は不要で、チャージ残高を気にせず利用でき、カードのポイントも貯まる。

本キャンペーンでは、同社発行の対象カードで、対象の鉄道事業者においてクレカ乗車を1回以上利用することでエントリーとなり、期間中のカード決済利用回数に応じて抽選口数が付与される。抽選で、10,000名にメンバーシップ・リワードのボーナスポイント2,000ポイントを進呈する。キャンペーン期間中は、クレカ乗車に加え、対象カードによる100円(税込)以上のすべてのカード決済が抽選口数の対象となる。実施期間は2026年8月1日～8月31日。

対象カードは、同社が国内で発行の、個人カードの一部およびビジネス・カード。提携カード(ホテルや航空会社など)、中堅/大規模企業(コーポレート・カード)、他社発行の弊社ロゴ入りカードは対象外。

対象の鉄道事業者は、東京地下鉄(東京メトロ)、東急電鉄、小田急電鉄、西武鉄道、京王電鉄、京浜急行電鉄、東京都交通局(都営地下鉄)、相模鉄道、横浜高速鉄道、小田急箱根。一部対象外の駅や改札口がある。詳しくはキャンペーンページで確認できる。