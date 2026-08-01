セブン&アイ・ホールディングス、セブン-イレブン・ジャパンは7月31日、ソフトバンク、PayPayおよびLINEヤフーとの間、そして三井住友カードとの間で戦略的パートナーシップに合意したと発表した。

今回の戦略的パートナーシップでは、セブン-イレブンの店舗網・顧客接点と、ソフトバンクが有する人工知能(AI)・ロボット、データ活用力、ITソリューション、PayPayやLINEヤフーが持つ国内最大級のユーザー基盤や三井住友カードの顧客基盤、ならびにPayPayおよび三井住友カードのキャッシュレス決済・ポイント領域における知見を組み合わせることで、これまでにない規模での顧客接点の拡張・融合を図る。これにより、便利でお得な顧客体験のさらなる進化と、店舗運営の効率化・高度化を両立し、新たな価値の創出を目指す。

ID・ポイント・サービスを相互連携

短期的な取り組みとして、セブン&アイ・ホールディングスの共通会員基盤である7iDのPayPay IDへの統合による共通の顧客基盤の構築、セブン-イレブンでの買い物に応じてポイントをためやすく、使いやすくするストアポイントとしてのPayPayポイントおよびVポイントを導入する方針だ。

また、ソフトバンク通信サービス利用者、PayPay、LINEヤフーユーザー、三井住友カード決済サービス利用者などに向けた割引・ポイント還元など、各社とのこれまでにない規模での販促・キャンペーン活動を通じた、便利でお得なサービス拡充を目指す。例えば、保有するPayPayポイント100ptを150円相当の商品券と交換するなどといったPayPayポイントとセブン-イレブン商品のお得な交換や、LYPプレミアム会員を対象としたポイント付与率の優遇、特定の商品をお得に購入できるクーポンの提供などを検討する。なお、上記は現時点で検討している施策の一例であり、各施策の提供時期、提供条件および内容等の詳細は現時点では未定となっている。

さらに、PayPay・LINE・三井住友カードなどのセブン-イレブンのミニアプリ展開による、顧客とのデジタル接点の拡充と利便性向上を図る。

中長期的な取り組み「次世代型店舗サービスの追求」

同パートナーシップを通じ、各社で継続的に協議を深め、以下取り組みの実現を目指す。

データ活用による顧客理解の深化と新たな事業機会の創出

IDに紐付く、各社の大規模かつ多様なデータとリアル・デジタル接点を組み合わせ、日常のあらゆるシーンで顧客の生活に寄り添う、パーソナライズされた顧客体験を追求する。また、セブン-イレブン・ジャパンを軸にPayPay、三井住友カードそれぞれと連携し、銀行店舗を含めた各社の店舗ネットワークや顧客接点を相互に活かすことによる、利便性向上や顧客基盤の拡大を図る。同データ基盤とソフトバンクのAI技術などを活用し、データマーケティングやリテールメディア分野を含む新たな収益機会の創出を目指す。

AI・DXによる店舗運営の効率化・高度化

ソフトバンクが有するAIをはじめとする技術活用およびDX推進による、店舗オペレーションのさらなる効率化・高度化、店舗管理業務の最適化による省人化、来店分析やサプライチェーン全体での効率化を視野に入れたデータドリブンな店舗運営等の加速、これらによる加盟店オーナーや従業員がより力を発揮できる環境整備に取り組む。

次世代生活インフラ共創の推進

ソフトバンクのAI、通信ネットワーク、セキュリティ、GX領域などの技術・ソリューションを活用した、店舗オペレーションや次世代サプライチェーン、エネルギー領域の高度化や、これらの取り組みを通じた、生活者・店舗・サプライチェーンそれぞれに価値を提供する新たな事業機会の創出および次世代生活インフラ共創を推進する。

「コンビニエンス」の在り方を再定義へ

今回の戦略的パートナーシップについて、セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長兼CEOのスティーブ・デイカス氏は次のようにコメントしている。

「このたびの提携は、当社グループが目指す『お客様にとってのファーストチョイス』となるための成長戦略を、さらに加速させる重要な一歩です。当社グループが有する国内最大のリアル店舗網とお客様接点に、各社のデジタル基盤、AI・DX、データ活用の知見を掛け合わせ、リアルとデジタルがシームレスにつながる新しいお客様体験を創出してまいります。毎日のお買い物をより便利で、お得で、一人ひとりに寄り添うものへと進化させるとともに、加盟店オーナーや従業員の皆さまがより力を発揮できる環境づくりを進めてまいります。これにより、お客様一人ひとりにとっての次世代の『コンビニエンス』の在り方を再定義し、グループ全体でのイノベーションを加速させてまいります」(スティーブ・デイカス氏)