NTTドコモ・フィナンシャルグループ(以下、ドコモFG)の連結子会社である住信SBIネット銀行は8月3日から、個人向け銀行サービスブランドを「ドコモの銀行」に刷新する。

住信SBIネット銀行、個人向けブランドを「ドコモの銀行」に刷新

ドコモの銀行

住信SBIネット銀行は8月3日、「ドコモSMTBネット銀行」への商号変更を予定している。ドコモグループの銀行サービスとしてより親しみやすく、分かりやすく伝えるため、個人向けの銀行サービスブランドを刷新する。今後、ドコモFGはグループ各社と、各社が提供するサービスの連携を強化し、新たなサービスや特典を展開することで、より便利でおトクな金融体験の提供を目指す。

具体的な取り組みとして、同グループはドコモSMTBネット銀行と、8月20日からドコモの銀行とdアカウントの連携機能の提供を開始する。また、ドコモの銀行とdカードの利用や、マネックス証券口座との連携などにより、dポイントがたまる新たな特典を順次提供する予定だ。

ドコモの銀行とdカードなどの利用でdポイント還元

ドコモの銀行とdカード、マネックス証券口座の利用により、普段の買い物でdポイントを初年度最大4.5%還元する。

ドコモの銀行引落特典

ドコモの銀行でのdカード利用代金の支払い月に、街の買い物でdカードのスマホ決済を利用すると、済基本還元率1.0%(100円(税込)ごとにdポイントを1ポイント進呈)に加えて「ドコモの銀行引落特典」として、買い物の還元率がアップする。初回の引落月(還元対象月)から12か月間は、初年度特典として最大2.0%還元率がアップし、決済基本還元率とあわせて初年度最大3.0%還元となる。

初回の引落月から13か月目以降は、各引落月の前々月16日～前月15日までのdカードの利用額(税込)に応じて、本特典による還元率が異なる。利用額(税込)には本特典の対象となる決済手段以外での利用も含む。なお、本特典のdポイント進呈上限および還元対象となる決済手段があるため、利用状況によっては全ての利用分が還元対象とならない場合がある。

本特典は還元対象月の翌月にdポイントが進呈され、dポイント進呈上限は、3,000ポイント/月(期間・用途限定)となる。なお、dカードは、2022年10月にリニューアルした「dカード(クレジットカード番号が「4363」「5344」「5365」ではじまるカード)」が対象となる。

マネックス証券特典

マネックス証券口座とドコモの銀行の自動入金(スイープ)設定で0.1%、3万円以上の「dカード積立」または「d払い残高積立」を利用することで1.4%還元率がアップし、あわせて最大1.5%が還元される。街の買い物でdカードのスマホ決済を利用することで、決済基本還元率1.0%に、「ドコモの銀行引落特典」による最大2.0%および本特典による最大1.5%をあわせて、初年度は最大4.5%還元となる。

ポイント進呈上限は500ポイント/月(期間・用途限定)。なお、dカードは、2022年10月にリニューアルした「dカード(クレジットカード番号が「4363」「5344」「5365」ではじまるカード)」が対象となる。

預金額に応じて、最大でdカード年会費相当分を進呈

「dカード年会費還元特典」として、ドコモの銀行の預金残高などの適用条件に応じて、dカードの年会費の半額または全額相当分のdポイントを進呈する。

「ドコモの銀行」利用に応じてdポイントを進呈

給与受け取りや口座振替など、ドコモの銀行の利用に応じてもdポイントを進呈する。

dカード年会費還元特典と、ドコモの銀行の利用に応じたdポイント進呈の詳細は、順次ドコモSMTBネット銀行のコーポレートサイトで案内される。